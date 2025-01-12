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تفاصيل صادمة.. جرائم تعذيب وتنكيل وتجويع بحق معتقلي غزة

1/12/2025 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رام الله - كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، عن شهادات جديدة لمعتقلي غزة بعد زيارات جرت لـ23 معتقلا في سجن "النقب"، ومعسكر "نفتالي" على مدار يومين.
وتضمنت الشهادات تفاصيل صادمة عن عمليات التّعذيب الممنهجة التي تعرض لها المعتقلون، تحديدا في الفترة الأولى على اعتقالهم، وفترة التحقيق، واليوم وبعد مرور 464 يوما على حرب الإبادة، ومرور عام وأكثر على اعتقال الغالبية ممن تمت زيارتهم.
وأوضحت الهيئة والنادي أن جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والجرائم الطبيّة، والضرب المبرح وعمليات القمع، تخيم على روايات وشهادات المعتقلين، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسيّة، واستمرار تفشي مرض (السكايبوس – الجرب) بين صفوفهم.
وتابعت الهيئة والنادي، في تقرير جديد، يضاف إلى مجموعة من التقارير التي كشفت من خلالها، عن الجرائم الممنهجة التي مارستها منظومة الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، والتي تؤكّد مجددا أنّ معسكر (سديه تيمان)، الذي شكل العنوان الأبرز لعمليات التعذيب، لم يعد المعسكر الوحيد الذي مورس فيه عمليات تعذيب وفظائع، بل إن شهادات المعتقلين في غالبية السجون المركزية والمعسكرات عكست ذات المستوى من التوحش الممنهج.
واستعرضت الهيئة والنادي جزءا من الشهادات التي حصلت عليها من معتقلين في سجن "النقب"، إضافة إلى إفادات من معتقلين محتجزين في معسكر "نفتالي".
وقال المعتقل (ك، ن) البالغ من العمر (45 عاما)، والمعتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023: "منذ اعتقالي تعرضت للضرب المبرح، حتى أُصبت بكسور في جسدي، في محاولة لانتزاع اعترافات مني، وبقيت في معسكر في غلاف غزة لمدة 58 يوما، وكانت مثل عذاب الآخرة، تكبيل وضرب طوال الوقت، وإذلال وإهانات".
وأضاف "عند نقلي إلى سجن (النقب)، حرقوني بالماء الساخن من خلال رشقي بالماء الساخن بإبريق كهربائي، وما تزال آثار الحروق واضحة على جسدي، اليوم أعيش بالخيام، والخيام ممزقة، نعاني من البرد القارس، واليوم نموت من البرد ومن الجوع".
أما المعتقل (ع.ه) البالغ من العمر (21 عاما): "اعتقلت في شباط/ فبراير 2024، خلال عملية نزوح نقلت إلى أحد المعسكرات في غلاف غزة، وبقيت هناك لمدة 12 يوما، ثم جرى نقلي إلى معسكر في القدس، ثم إلى "عوفر"، وبعدها "النقب"، في كل رحلة كانت بمثابة رحلة عذاب وموت، واليوم الدمامل والجروح والثقوب تغطي جسمي، بعد إصابتي بمرض السكايبوس – الجرب.-(وكالات)

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