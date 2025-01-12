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السلطات العراقية تعلن تطهير وادي زغيتون من داعش الإرهابي

1/12/2025 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت السلطات العراقية تطهير وادي زغيتون، الواقع جنوبي محافظة كركوك من "إرهابيين" بشكل كامل، كان يستخدمه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي للاختباء وتنفيذ الهجمات.
وكشف قائد العمليات المشتركة في كركوك صالح حرز، في تصريحات للصحفيين، أن "إرهابيي داعش كانوا يستخدمون وادي زغيتون منذ سنوات للاختباء واستهداف القوات العراقية". وأشار حرز إلى استكمال عمليات تطهير وإخلاء الوادي من الإرهابيين.

وبدوره، أكد قائد فرقة المشاة الـ 11 اللواء مشاة آلي الركن معد فرج، أن السلطات تريد "إغلاق صفحة داعش في المنطقة"، وأن "هذا الوادي لم يعد وكرا للإرهاب".

وفي حزيران/ يونيو 2014، استولى "داعش" على كامل محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار في العراق وجزء من محافظتي ديالى وكركوك وتمت استعادة هذه المناطق من التنظيم في السنوات التالية.

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