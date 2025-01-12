السلطات العراقية تعلن تطهير وادي زغيتون من داعش الإرهابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت السلطات العراقية تطهير وادي زغيتون،
الواقع جنوبي محافظة كركوك من "إرهابيين" بشكل كامل، كان يستخدمه عناصر
تنظيم "داعش" الإرهابي للاختباء وتنفيذ الهجمات.
وكشف قائد العمليات المشتركة في كركوك صالح
حرز، في تصريحات للصحفيين، أن "إرهابيي داعش
كانوا يستخدمون وادي زغيتون منذ
سنوات للاختباء واستهداف القوات العراقية". وأشار حرز إلى استكمال عمليات
تطهير وإخلاء الوادي من الإرهابيين.
وبدوره، أكد قائد فرقة المشاة الـ 11 اللواء
مشاة آلي الركن معد فرج، أن السلطات تريد "إغلاق صفحة داعش في المنطقة"،
وأن "هذا الوادي لم يعد وكرا للإرهاب".
وفي حزيران/ يونيو 2014، استولى "داعش" على كامل محافظات الموصل وصلاح
الدين والأنبار في العراق وجزء من محافظتي ديالى وكركوك وتمت استعادة هذه المناطق
من التنظيم في السنوات التالية.
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