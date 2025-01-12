قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد،
بلدات فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين وداهمت
منازل، بينما اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية.
وشملت الاقتحامات قرية دير إستيا وقرية حارس
قرب مدينة سلفيت، وبلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت قوات الاحتلال في تلك المناطق
عشرات الفلسطينيين.
وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب
مفترق قرية الفندق على الطريق الرئيسي قلقيلية - نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد
منها، دون تسجيل إصابات.
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