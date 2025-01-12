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قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها بالضفة

1/12/2025 11:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بلدات فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين وداهمت منازل، بينما اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية.
وشملت الاقتحامات قرية دير إستيا وقرية حارس قرب مدينة سلفيت، وبلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت قوات الاحتلال في تلك المناطق عشرات الفلسطينيين.

وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مفترق قرية الفندق على الطريق الرئيسي قلقيلية - نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها، دون تسجيل إصابات.

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