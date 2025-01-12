علامات جلدية لا تهملها أبدا

(MENAFN
- Al Watan)
1. خلايا النحل ((الشرى))
خلايا النحل هي بثور مرتفعة مثيرة للحكة، تظهر عادةً بلون أحمر أو وردي، تحدث بسبب إفراز الهيستامين استجابة لمحفزات معينة.
2. الشامات
تغيير في الشامات، سواء كانت جديدة أو موجودة، قد يشير إلى سرطان الجلد الميلانيني، يجب على الشخص استشارة طبيب إذا لاحظ عدم تماثل أو حدود غير منتظمة في الشامة.
3. القروح والجروح التي لا تلتئم
قد تشير القروح التي لا تلتئم إلى سرطان الخلايا القاعدية، إذا كانت القرحة تنزف أو تتكون عليها قشور، يجب زيارة الطبيب لتحديد السبب.
4. طفح جلدي أحمر مثير للحكة
الإكزيما القرصية يمكن أن تسبب حكة وتورمًا في الجلد، يجب تجنب حك المنطقة واستخدام مرطبات غير معطرة. في بعض الحالات، تشير إلى وجود عدوى أو سرطان جلدي مبكر.
5. خطوط داكنة تحت الأظافر
الميلانينية الطولية تحت الأظافر قد تكون غير ضارة، لكنها تشير أيضًا إلى مشاكل صحية، يجب استشارة طبيب إذا كانت جديدة أو تغيرت بشكل غير طبيعي.
6. بثرة لا يمكن التخلص منها
إذا استمر حب الشباب لأكثر من ستة إلى ثمانية أسابيع، يجب زيارة طبيب الجلدية، البثور العميقة تحتاج إلى علاج متخصص لتجنب الندبات.
MENAFN12012025000089011017ID1109081986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.