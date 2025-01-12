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علامات جلدية لا تهملها أبدا

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. خلايا النحل ((الشرى))
خلايا النحل هي بثور مرتفعة مثيرة للحكة، تظهر عادةً بلون أحمر أو وردي، تحدث بسبب إفراز الهيستامين استجابة لمحفزات معينة.
2. الشامات
تغيير في الشامات، سواء كانت جديدة أو موجودة، قد يشير إلى سرطان الجلد الميلانيني، يجب على الشخص استشارة طبيب إذا لاحظ عدم تماثل أو حدود غير منتظمة في الشامة.
3. القروح والجروح التي لا تلتئم
قد تشير القروح التي لا تلتئم إلى سرطان الخلايا القاعدية، إذا كانت القرحة تنزف أو تتكون عليها قشور، يجب زيارة الطبيب لتحديد السبب.
4. طفح جلدي أحمر مثير للحكة
الإكزيما القرصية يمكن أن تسبب حكة وتورمًا في الجلد، يجب تجنب حك المنطقة واستخدام مرطبات غير معطرة. في بعض الحالات، تشير إلى وجود عدوى أو سرطان جلدي مبكر.
5. خطوط داكنة تحت الأظافر
الميلانينية الطولية تحت الأظافر قد تكون غير ضارة، لكنها تشير أيضًا إلى مشاكل صحية، يجب استشارة طبيب إذا كانت جديدة أو تغيرت بشكل غير طبيعي.
6. بثرة لا يمكن التخلص منها
إذا استمر حب الشباب لأكثر من ستة إلى ثمانية أسابيع، يجب زيارة طبيب الجلدية، البثور العميقة تحتاج إلى علاج متخصص لتجنب الندبات.

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