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14700 إصابة بجدري القردة في إفريقيا

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 14700حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، بما في ذلك 66 حالة وفاة، في 20 دولة إفريقية من بداية العام حتى 5 يناير.
وتعتبر الحالات المؤكدة جزءًا فقط من الحالات المشتبه فيها، وفقًا للمنظمة، وكانت المنظمة قد ذكرت سابقًا أن عددًا كبيرًا من حالات جدري القردة المشتبه فيها لا يتم اختبارها ((وبالتالي لا يتم تأكيدها)) في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب محدودية القدرة على التشخيص.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التفشي المستمر للمرض يرجع إلى عدة أنواع من الفيروس، بما في ذلك المتغير ((كلاد إل بي))، الذي ينتشر بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.
كما تم رصد حالات وافدة مرتبطة بالسفر بسبب المتغير ((كلاد إل بي)) وانتقال ثانوي لهذه الحالات خارج إفريقيا.
وأوضحت المنظمة أن هذه الحالات الوافدة كانت في الغالب بين البالغين الذين سافروا، خلال فترة حضانة المرض، أو الذين كانوا يعانون من أعراض مبكرة، وتم تشخيصهم عند وصولهم إلى دول أخرى.
وتم اكتشاف المتغير الجديد لأول مرة في جنوب كيفو، إحدى المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويقدر أنه ظهر في حوالي منتصف سبتمبر 2023، وفقا لتقرير سابق من منظمة الصحة العالمية.

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