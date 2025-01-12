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أداة Google تنتج مدونات صوتية

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تختبر شركة التكنولوجيا الأمريكية خاصية جديدة تسمى ((الاستماع اليومي)) أو ((ديلي ليسن))، والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء مدونة صوتية ((بودكاست))، بناءً على المحتوى الذي يتابعه المستخدم على خدمة ديسكفر الخاصة بك.
وأكدت الشركة لموقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن خاصية ((الاستماع اليومي)) عبارة عن تجربة صوتية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة المستخدم على البقاء على اطلاع دائم بالموضوعات التي تهمه.
وأشار موقع تك كرانش إلى أنه تم طرح هذه الخاصية حاليًا على تطبيق جوجل لنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس، وستكون متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين اختاروا المشاركة في خدمة سيرش لابس الخاصة بجوجل.
ومن خلال أداة ((ديلي ليسن)) سيحصل المستخدم على حلقة بودكاست تصل مدتها إلى خمس دقائق تمنحه نظرة عامة على القصص والموضوعات التي تهمه، كما يقدم البودكاست روابط لقصص ذات صلة يمكن النقر عليها لمعرفة المزيد عن الموضوعات التي تتم مناقشتها.
وتعتمد الخاصية الجديدة على خدمة ديسكفر، لذلك فإن الموضوعات التي يتابعها المستخدم عبر محرك البحث أو ديسكفر في تطبيق جوجل، ستساعد المستخدم في الحصول على تجربة صوتية أكثر ارتباطا بشخصيته، بحسب شركة جوجل.

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