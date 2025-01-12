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10% نموا بسجلات التجارة الإلكترونية

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتطور التكنولوجي وتغير سلوك المستهلكين. وفقا لتقرير إحصائي حديث عن هذا القطاع الحيوي صادر عن وزارة التجارة.
وأظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً كبيراً في عدد السجلات التجارية الإلكترونية بنسبة 10% خلال العام الماضي، ليصل إلى 40.953 سجلاً بنهاية الربع الرابع من عام 2024. وهذا يدل على استمرار الزخم في هذا القطاع وتزايد اهتمام رواد الأعمال والشركات بإنشاء وتطوير أعمالهم عبر الإنترنت.
الرياض في الصدارة
تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا متسارعًا في قطاع الأعمال، حيث أصبحت السجلات التجارية الإلكترونية الخيار الأمثل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووفقًا للتقرير، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى تسجيلًا للسجلات التجارية الإلكترونية، بما يقارب 16.834 سجلًا، مما يعكس النمو الاقتصادي والريادة في بيئة الأعمال الرقمية.
وتُعد منطقة الرياض مركزًا اقتصاديًا مهمًا يجمع بين مختلف القطاعات، ويُعزى هذا العدد المرتفع من السجلات إلى التركيز الكبير على تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع الاستثمار في الحلول التقنية. كما أن بيئة الأعمال الداعمة في الرياض، التي تشمل حوافز حكومية وبرامج تمويل متطورة، قد أسهمت بشكل مباشر في جذب مزيد من المستثمرين.
مكة ثانيا
حلت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ10.314 سجلًا تجاريًا إلكترونيًا، حيث تلعب الطبيعة الدينية والسياحية للمنطقة دورًا كبيرًا في دعم الأعمال، بخاصة تلك المرتبطة بقطاع الضيافة والخدمات. أما المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ6.488 سجلًا، مستفيدة من وجود قطاع صناعي قوي وارتباطها بتصدير النفط والغاز.
المدينة المنورة والقصيم
وحلت المدينة المنورة رابعا والقصيم خامسا في التجارة الإلكترونية.
إذ بلغ عدد السجلات في المدينة المنورة 1.952، فيما سجلت منطقة القصيم 1.324 سجلًا. وعلى الرغم من انخفاض الأرقام مقارنةً بالمناطق الكبرى، فإن هذه الأرقام تعكس بداية واعدة للتوسع الرقمي في هذه المناطق التي تعتمد بشكل أكبر على المشاريع المحلية الصغيرة.
التحول الرقمي يعزز الاقتصاد
يأتي هذا النمو في السجلات التجارية الإلكترونية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير بيئة أعمال مبتكرة ومرنة. ومع التحول الكبير نحو التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي، يبدو أن السجلات التجارية الإلكترونية أصبحت الخيار الأكثر ملاءمةً لتلبية متطلبات السوق الحديثة.
تطلعات مستقبلية
من المتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع مع تبني مزيد من أصحاب الأعمال للتقنيات الحديثة ودعم الحكومة لرواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة. ويظل التركيز على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير السياسات الداعمة، عاملين رئيسيين لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وكان قد توقع تقرير صادر عن شركة ((أجيليتي)) أن تنمو إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة سنويًا بنسبة 13.5% حتى عام 2027، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 11%، وسجلت التجارة الإلكترونية السعودية نحو 3.8 مليارات ريال في عام 2023، مما يجعل المملكة رقم 28 كأكبر سوق إلكتروني عالميًا.
أعلى المناطق في سجلات التجارية الإلكترونية:
الرياض 16.834
مكة المكرمة 10.314
المنطقة الشرقية 6.488
المدينة المنورة 1.952
القصيم 1.324
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عوامل ساعدت في نمو التجارة الإلكترونية:
البنية التحتية القوية
التركيز على ريادة الأعمال
الحضور القوي للقطاع الخاص
الطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية
الأمن السيبراني

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