8.8 آلاف خليجي بالقطاع الخاص السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
يعمل 8.8 آلاف مواطن خليجي بالقطاع الخاص بالمملكة 48.8% من البحرين و25.4% من عمان و25.8% من مواطني دول الخليج الأخرى؛ حيث زاد عدد الخليجيين العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة بنسبة 658.7% منذ 2007، في حين بلغ عدد الخليجيين العاملين بالقطاع الحكومي 13 وبزيادة قدرها 8.3% مقارنة بإحصاء 2007، شكل الكويتون 46.2% منهم، تلاهم البحرينيون بنسبة 38.5% وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 15.3%
وحسب تقرير حديث للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون في الدول الأعضاء في عام 2023 نحو 11.2 ألف مواطن في القطاع الحكومي مقارنة بـ12.2 ألفًا في عام 2007 وحوالي 21.2 ألفًا بالقطاع الأهلي مقارنة بـ17.9 ألفًا في عام 2007.
MENAFN12012025000089011017ID1109081982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.