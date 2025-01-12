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8.8 آلاف خليجي بالقطاع الخاص السعودي

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يعمل 8.8 آلاف مواطن خليجي بالقطاع الخاص بالمملكة ‌‌48.8‌‌% من البحرين و25.4% من عمان و25.8% من مواطني دول الخليج الأخرى؛ حيث زاد عدد الخليجيين العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة بنسبة 658.7% منذ 2007، في حين بلغ عدد الخليجيين العاملين بالقطاع الحكومي 13 وبزيادة قدرها 8.3% مقارنة بإحصاء 2007، شكل الكويتون ‌‌46.2‌‌% ‌‌منهم، تلاهم البحرينيون بنسبة ‌‌38.5‌‌% وباقي مواطني دول‌‌ مجلس التعاون بنسبة ‌‌15.3‌‌%‌
وحسب تقرير حديث للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون في الدول الأعضاء في عام ‌‌2023‌‌ نحو ‌ ‌11.2 ألف مواطن في القطاع الحكومي مقارنة بـ‌‌12.2‌‌ ألفًا في عام ‌‌2007‌‌ وحوالي ‌‌21.2‌‌ ألفًا بالقطاع الأهلي‌‌ مقارنة بـ‌‌17.9‌‌ ألفًا في عام ‌‌2007‌‌.‌

MENAFN12012025000089011017ID1109081982

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