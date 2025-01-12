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الأمن الوطني في صميم الإستراتيجيات والتنمية الشاملة

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت رؤية 2030 السعودية بشكل كبير في تعزيز الجوانب الأمنية الوطنية، حيث وضعت هذه الرؤية الطموحة الأسس المتينة لتحقيق مجتمع آمن ومستقر، يرتكز على العقيدة الأمنية الراسخة والإستراتيجيات الحديثة، والسياسات الأمنية المتكاملة. وأظهرت فهمًا عميقًا لدور الأمن كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
تُعد العقيدة الأمنية للسعودية إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية 2030. فهي تعتمد على مبدأ الشمولية في التعامل مع التحديات الأمنية، حيث تركز على حماية الأمن الوطني بمختلف أبعاده: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والعسكري. كما تستند هذه العقيدة إلى القيم والمبادئ الإسلامية التي تُعزز التضامن الاجتماعي وتُكرّس مفهوم المواطنة الصالحة.
العقيدة الأمنية في رؤية 2030 تُظهر انفتاحًا على التحديث المستمر، دون التفريط في الثوابت الوطنية. وقد انعكس ذلك في تعزيز الأمن الداخلي، وضمان استقرار الحدود، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
أولت رؤية 2030 أهمية كبيرة لتطوير إستراتيجيات أمنية مرنة وشاملة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وتم تبني إستراتيجيات تركز على:
1. مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال الاستثمار في تطوير قدرات الأمن السيبراني، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2. تعزيز الأمن الحدودي عبر استخدام التقنيات الحديثة والطائرات دون طيار وأنظمة المراقبة المتقدمة.
3. التأهيل المستمر للقوى الأمنية من خلال التدريب والتأهيل بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الدولية.
4. التوازن بين الأمن والتنمية لضمان أن تكون الإستراتيجيات الأمنية داعمًا للتنمية المستدامة، وليس عائقًا لها.
ترتكز السياسات الأمنية لرؤية السعودية 2030 على مبدأ الشمولية والتكامل، حيث تعمل على تفعيل جميع القطاعات الأمنية لتحقيق أهداف محددة بوضوح. تشمل هذه السياسات:
السياسة الوقائية: تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الحملات التوعوية وبرامج الوقاية من التطرف والمخدرات والجريمة.
السياسة التعاونية: تعزيز التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية والدولية.
السياسة التقنية: اعتماد أحدث التقنيات الأمنية لتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستجابة السريعة للتحديات.
السياسة الإنسانية: تأكيد البُعد الإنساني في التعامل مع القضايا الأمنية، مثل التعامل مع اللاجئين والحد من الكوارث.
تعتمد العقيدة الأمنية والسياسات والإستراتيجيات على القيم الوطنية والإسلامية التي تُعزز التماسك الاجتماعي، مثل ((العدل، والتسامح، والاحترام المتبادل)). هذه القيم تُعتبر جوهر المبادرات التي تسعى لرفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز حس المسؤولية لدى الأفراد.
ختامًا.. رؤية السعودية 2030 ليست مجرد إطار تنموي، بل هي رؤية طموحة توظف العقيدة الأمنية والإستراتيجيات والسياسات لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا. بفضل هذا التوجه المتكامل، أصبحت المملكة نموذجًا يُحتذى به في كيفية الجمع بين تعزيز الأمن الوطني والتنمية الشاملة، حيث بات المواطنون والمقيمون يعيشون في ظل بيئة آمنة تُغذيها رؤية طموحة وقيم ثابتة.
الأمن في رؤية السعودية 2030 هو أداة وغاية في آنٍ واحد، مما يضمن مستقبلًا مستقرًا وآمنًا للأجيال القادمة.

MENAFN12012025000089011017ID1109081981

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