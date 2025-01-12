Monday, 13 January 2025 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلاث عصبيات شرق أوسطية مفترسة

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في الشرق الأوسط المعاصر ثلاث عصبيات عنيدة وعتيدة ترفض مغادرة فضاءاتها المعرفية التاريخية الموروثة، وترفع رايات الممانعة عالياً في مواجهة أي تقدم نوعي في المنطقة، حيث تريد لها أن تبقى مجرد شعوب بالمعنى الروماني القديم للكلمة، أي مجرد تجمعات إثنية مقعرة، وهي العصبية الإسرائيلية والعصبية الفارسية والعصبية التركية، لكل منها راياتها المعرفية وتكتيكاتها الميدانية، بيد أنها تجمع كلها على استراتيجية واحدة هي الغالب والمغلوب. والمغلوب في هذه المعادلة راهناً هو العالم العربي.
نبدأ بالعصبية الإسرائيلية التي هي الأقدم، ذلك أن نشأتها تعود إلى زمن ((مرسوم عزرا))، في زمن الاحتلال الفارسي لساحل البحر الأبيض المتوسط ونشأة مملكة القدس اليهودية في القرن الخامس قبل الميلاد. لهذه العصبية سرديتها التاريخية المتينة المبنية على تكامل في صيغة الانتماء بين الهوية الدينية والهوية القومية. لها أساطيرها التأسيسية الرمزية، في المخيال المجتمعي العام، كما لها كتبها الدينية والمذهبية المعززة لهذه الشخصية، الأمر الذي يمنحها متانة وصلابة وتماسكاً لافتاً ساعدها على اختراق العصور والاستدامة. فقد شكلت منظومة تفكير وسلوك لم يقو عليها الزمن، فتمكنت من بلوغ القرن الحادي والعشرين من دون أن تشيخ في وعي أهلها ووجدانهم.
أما تمظهراتها المتعصرنة وتلحفها بالطلاء الديمقراطي، وشرعة حقوق الإنسان، فلم يخترق جلدها، بدليل المبادئ التي تأسست عليها الدولة الإسرائيلية وسبكها لمفهوم المواطنة المحصورة بأبناء قومها حصراً. ولتبرير موقفها هذا، تلجأ العصبية الإسرائيلية إلى تذكير ما عانته من صدمات جرحية وحضارية في الأمس القريب والبعيد.
ومع أن الوقائع التاريخية شاهدة على هذا الأمر، إلا أنها تقوم منذ عام 1948 بالبناء عليها لتبرير استئثارها بالقوة بوطن عربي صغير اسمه فلسطين، وجعل شعبه يعيش منذ ذلك التاريخ صدمات جرحية لا تنقطع.
وهنا نتوقف عند إحدى خصائص العصبية كيفما جاءت، وهي طاقة النقمة والحقد الذي توليه للجهة التي تقوم بالتغلب عليها. فالغلب هو دستور العصبية، وهو، كما شرحه أستاذنا ابن خلدون، لا يعني الانتصار على المغلوب فحسب، بل أيضاً حرمانه من حقوقه واستتباعه؛ إذ يمنح بعدها بعض فتات حقوقه منحاً تحت سقف المغالبة والممانعة. فالمغالبة تأتي أولاً، وهي عسكرية الطابع ويمارسها صاحب الشوكة. أما الممانعة فتأتي ثانياً ولاحقاً وهي سياسية السبك، ويمارسها الحاجب.
بهذه اللعبة السياسية المزدوجة يتعامل الغالب مع المغلوب الذي يتحول إلى شبح سياسي لا شخصية متكاملة له، بل مجرد صورة متحركة ومستعبدة. في دولة العصبية، أي ما كان يعرف بدولة الملك قديماً، لا حقوق للمغلوب سوى البقاء على قيد الحياة تبعاً لمشيئة الغالب. أما هو فلا يتمتع إلا بواجب الطاعة المطلقة والتي لا رجعة عنها.
سجادة لا نهاية لحياكتها
العصبية الفارسية مثلها مثل العصبية الإسرائيلية، هي قديمة للغاية، ويعود تبلورها الأول إلى زمن الإمبراطورية الفارسية التي حكمت عسكرياً قسماً واسعاً من الشرق الأوسط وتخوم آسيا الشرقية.
وعليه فإن سرديتها التاريخية تقوم على أمجاد عسكرية وهيمنة مديدة على شعوب عدة، شرقاً وغرباً، بحيث إن أبخرة هذه الانتصارات تحولت مع الزمن إلى استعداد معرفي مقعر بالتفوق النوعي المستحق، وبوجود إنسان خارق في الشخصية العسكرية والسياسية على السواء.
فالجاه التاريخي والجيو- سياسي يكمن في صميم هذه العصبية، الأمر الذي يجعلها عصبية قومية في المقام الأول، على خلاف العصبية الإسرائيلية التي تقوم على مرتكز ديني تأسيسي تم ربطه بهوية قومية متخيلة. إلا أن هذه الصيغة الأولى، التي لطالما اصطبغت بها العصبية الفارسية، عادت فاستلحقت بهوية دينية مذهبية متينة منذ قرون قليلة إلى الوراء، فباتت اليوم تقوم على قاعدة صلبة من ركنين أحدهما قومي والآخر ديني.
وذلك إن دل على شيء، فعلى أن العصبية التي ما هي غير منظومة التفكير والسلوك السياسية الأقدم التي عرفها البشر في غابر الأزمان، ومن طبيعة دفاعية في الأصل، غدت مركبة مع مرور الزمن، إذ انطلقت من العشيرة إلى القبيلة فدولة الملك حيث تكرس، في التجارب كافة، ربط الشأن السياسي بالشأن الديني و/أو المذهبي. نتكلم هنا عن تجارب شرقية، لكن الأمر يصح أيضاً على مختلف التجارب الغربية التي قامت قبل الثورة الفرنسية في عام 1789. ولا بد من الإشارة إلى أن العصبية الفارسية قد عانت، مثلها مثل العصبية الإسرائيلية، من صدمات جرحية عبر التاريخ، مع فتوحات الإسكندر المقدوني كما مع الفتح الإسلامي، بمكونه العربي التأسيسي، بحيث إن الكراهية تجاه الغرب الإغريقي والغرب عموماً، تتجاور مع نقمة على العرب الذين ضربوا وزعزعوا أركان الإمبراطورية الفارسية القديمة ذات يوم. فالذاكرة الجمعية الفارسية، المعتدة بأمجادها السابقة وتفوقها الثقافي والعلمي المديد، لا تسامح حتى اليوم محطمي هذه الأحلام الماضية.
يدفعنا ذلك إلى الإشارة إلى مسألة نظرية مهمة هي أن العصبية لا تموت ولا تعترف بالزوال، بل تبقى حية كالجمر تحت الرماد طالما لم يحصل تخلي أهلها طوعاً عنها. وهذا أمر شبه مستحيل في ظل الأنظمة الاجتماعية التقليدية بسبب قيامها أصلاً على معادلات عصبية غالباً ما تكون مموهة.
كما تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن مفهوم كراهية الآخر الذي يصاحب دوماً العصبيات، إنما يتخذ في الحالتين الإسرائيلية والفارسية طابعاً خاصاً، إذ إنه يجيء على نحو علني (داخلياً) أو مكتوم (خارجياً)، بمثابة انتقام حضاري عتيق.
ويوجه هذا الشعور الكاسر إلى الأغيار، أي إلى جميع الذين يقعون خارج دائرة الـ((نحن))، مع التركيز في كل مرحلة زمنية على عدو بعينه. علماً أن هذه النقمة المديدة تتحول إلى حقد حضاري عتيد يصاحب الشخصية العامة للجماعة.
وبما أن هذا الشعور يضحى موقفاً، نرى أن الحقد الحضاري المتأتي عنه يغدو حقداً مجتمعياً ونفس-اجتماعياً عارماً يدخل مبادئ التنشئة العصبية التي يصبها الأهل في البيوت على أطفالهم وأحفادهم من أهل الجماعة، الأمر الذي يزيد في الطين بلة ويجعل الحقد العصباني حقداً انتقامياً حضارياً تراكمياً أصيلاً.
آخر العنقود العصباني الشرق أوسطي
للعصبية التركية المستجدة زمنياً على اللتين سبقتاها في الإقليم، لونها الخاص وسرديتها الخاصة. فهي لا تستطيع أن تطالعنا بأساطير أو بارتباطات سماوية لكونها أفقية الطابع في بنيتها التأسيسية. فهي تقوم على التأصيل التاريخي العثماني من ضمن أطر العرق الطوراني الأصفر، واستيطان قبائل مغولية في جبال بلادها خلال حقبة ليست ببعيدة زمنياً.
لذلك تقوم على حكايات تاريخية ووقائع عسكرية أكثر مما تقوم على معطيات تأسيسية عمودية تستنجد بأصول دينية أو أسطورية مبنية. لذا فإن شخصية السلطان هي بداية ونهاية ((دائرة العدالة)) كما صاغها وعممها رئيس الديوان السلطاني.
فالسلطان أساس الملك، ولا شريعة من دون سلطان، والمال والعسكر هما للسلطان، بحيث إن ما جاء بعد ذلك على مستوى العقيدة الدينية، جاء سلطانياً إذا صح التعبير، ومشروطاً به. وقد أسهم هذا الاستلحاق بإنشاء ثقافة قومية ودينية سرعان ما توسع فيها دور العنصر الديني بفضل نشاط العلماء، فبات أساسياً في الشخصية المجتمعية العامة. أما العصبية التي رافقت هذا المسار، فبقيت بعد ذلك مدينة لهذه الثنائية المعرفية مع طغيان الانتماء السلطاني عليها.
ككل العصبيات عند نشأتها، أصيبت العصبية التركية في أذهان وسلوك أصحابها بصدمة جرحية بليغة، وكانت هزيمة السلطنة العثمانية على يد الحلفاء غداة الحرب العالمية الأولى في صلب هذه الصدمة التي بدلت الوقائع الجيو- سياسية، فيما عمقت الانتماء إلى الشخصية العثمانية المجيدة في نظر أصحابها. فالعصبية لا تموت بعد هزم رموزها عسكرياً، بل تغوص في عمق اللاوعي وتظهر في ثوابت السلوك بعد ذاك باستنبات الحقد الحضاري العنيد والعتيد مع الأغيار. وفي هذه الحالة يتجسد الأغيار الأعداء في كل الذين أسهموا مباشرة في سقوط السلطنة وهزيمتها على نحو مباشر (الحلفاء الغربيون) أو غير مباشر (كالذين ساندوهم ودعموهم).
لذلك تغدو الكراهية العصبية بعدها كراهية مطلقة للغير، وانطواء دفاعياً على الذات بغية اجترار حقد يراد له أن يكون حضارياً، فيما هو في أساسه نفس- اجتماعي وسياسي في مكوناته. فعملية التراكب التي تحصل في الوعي واللاوعي لأصحاب العصبية، سواء أكانت عثمانية أم فارسية أم إسرائيلية، تحاول أن تنفس عن الاستتباع أو الاستعمار السياسي والاقتصادي الذي يلي زمن الهزيمة بفائض من الاستكبار والاستعلاء الثقافي الشعبوي المعصوب والموتور.
في الثوابت
هي كثيرة ومتنوعة، وشعارها الأبرز التمويه عن مقاصدها البعيدة، فأول هذه الثوابت هو الافتراس. الافتراس الجغرافي الذي يجعل العصبية الإسرائيلية شديدة الشهية بالتوسع في اتجاه فلسطين ولبنان والأردن ومصر. صحيح أن الأمر يحصل بصعوبة جمة تفرضها القوانين والدبلوماسية الدولية، إلا أن الشهية غير مكبوتة، بل معلنة ومستندة إلى أحلام توسعية لا تزال تبدو في نظر حامليها حقيقية ومشروعة، على غرار ما كانت عليه العصبية اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية، وقبل إرغامها على نزع أشعة الشمس الرمزية عن علمها.
فالافتراس حلم العصبيات الكبرى المستدام، وهو مبني على فائض القوة وعلى طفح عصباني انتقامي حضاري يتسم بالحقد الحضاري العرم الذي أشرنا إليه.
على خطاها تمارس العصبية الفارسية علناً شهيتها المفتوحة راهناً على ما يطلق تسميته ((العواصم العربية الأربع))، أي بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت. وتعتمد في ذلك على مخزونها العصباني الانتقامي الضامر من العرب الذي تلقي عليهم لوم ومسؤولية كسر شوكتهم الجيو- سياسية في المنطقة منذ أيام الفتح الإسلامي. وهي تلعب على تحريك عصبية الخلاف المذهبي أينما يتسنى لها على خارطة العالم العربي.
وفيما يقوم البناء العصباني الإسرائيلي والفارسي على مرتكزي القومية والدين على نحو تعارضي، بل وتناقضي، تقوم العصبية التركية بتأسيس مشروعها التوسعي العصباني على العنصر القومي بشكل أساس. غير أن شهية هذه العصبية الجيو- سياسية لا تختلف عن مثيلتيها الكبرتين في الشرق الأوسط، إذ بعد سيطرتها على لواء الإسكندرون السوري، ها هي تقوم اليوم بعملية مماثلة عبر محاولة بناء لواء إسكندرون ثان في الأراضي السورية الشمالية المحاذية لحدودها.
أي إن هذه العصبيات الثلاث تعمل جاهدة على تطويق العالم العربي المعاصر عبر إخضاعه بغير وسيلة عسكرية وسياسية وإعلامية لمشروعات توسعها. مع الإشارة إلى أنها تستند إلى عصبياتها المقعرة لتبرير مشروعية مشروعاتها، لا على القانون الدولي. فتحاول لذلك أن تلعب لعبتها تحت سقف دبلوماسية خاصة بكل واحدة منها ساعية إلى جر المناطق والعواصم التي تشتهي افتراسها عبر الاستتباع، وهو مفهوم خلدوني يشير إلى السيطرة السياسية للغالب مع ترك الحرية للمغلوب، المستتبع، من دون الانتصار عليه بالضربة القاضية.
وفي خضم تحقيق هذه العمليات التي تؤدي كلها إلى تطويق العالم العربي وإخضاعه، تقوم العصبيات الثلاث بعمليات تمويه إعلامي فضفاض وخطابة عالية النبرة وشعارات تخفي كلها غياب مشروع حضاري تقدمه للشعوب الخاضعة لشهيتها التوسعية. فقط فراغ حضاري وغياب لأي مسعى آخر هو ما يصاحب المشروعات العسكرية المباشرة أو تلك المدارة بالواسطة. فما الذي يربحه العالم العربي أو البلدان المستهدفة من مشروعات العصبيات الشرق أوسطية الجياشة التي تطوقها مستفيدة من غياب مشروع عربي جامع، كما من صراع عصبيات مستدام في سوادها الأعظم؟ لا شيء مفيد على الإطلاق.
نشير في النهاية إلى أن بلدان الطوق العصبي الكبرى تضع نفسها كلها تحت لواء الجمهورية. فهي كلها جمهوريات. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن هذه التسمية السياسية كاذبة، لأنها توحي بأنها ترجمة لمفهوم الـ République الذي يعني حرفياً نظام الشأن العام في الأصل اللغوي والدستوري والسياسي؛ أي الشكل الحديث من السلطة الذي انبثق من الثورة الفرنسية في عام 1789 وبني على ((شرعة حقوق الإنسان والمواطن)) التي أعلنت في أغسطس من تلك السنة. فأي تلبية للشأن العام، المحلي والوطني، تقدمه هذه العصبيات الكبرى في ضوء التسمية الجليلة المفترضة لأنظمتها؟ وأي مشروع وطني أو حضاري جديد تعرضه على من تفتح شهيتها عليهم؟
فحداثة شعاراتها مفعمة بالتقليد والرجعية والأذى الحضاري المستور. أما إحالة كل هذه الظاهرات على الدافع الاقتصادي والهيمنة على الثروات والخيرات وبناء المقاربة على النزعة التوسعية الاقتصادية، فهو أمر غير دقيق، ذلك أن الدافع الاقتصادي مبني أصلاً على دافع معرفي، من طبيعة فكرية. لا يحرك وعي المجتمعات ذات البنيان المعرفي التقليدي، أي الاجتماعي والثقافي، إلا ما تقوم عليه في عمق وجدانها الموروث. لذلك يأتي الجاه السياسي العصبي في المقام الأول، قبل الاقتصادي، وليس العكس. ويعود الفضل في ذلك إلى عمق التجذر المعرفي العصبي في طرائق التفكير والتخطيط والتنفيذ خاصتنا.
*عالم اجتماع من لبنان
* ينشر بالتزامن معدورية أفق الإلكترونية.

MENAFN12012025000089011017ID1109081980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث