الصين.. مدرسة تُجبر طُلابها على توقيع إقرارات في حالة الانتحار

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقبلت مدرسة ثانوية صينية، على فعل غير مألوف، حينما أجبرت جميع تلاميذها على توقيع إخلاء طرف لتبرئتها من اللوم، أو تدخل السلطات للتحقيق معها، حال إقبال أحد منهم على إيذاء نفسه أو الانتحار.

ووفق ما نشرته صحيفة جنوب الصين، الأحد، فقد تسبب هذا الفعل في تعرض مدرسة شويزهاي المتوسطة في مقاطعة ووهوا، لانتقادات شديدة.

انتشرت القصة حينما شارك أحد أولياء الأمور، فيديو إمضاء الطلاب على الإقرار، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه نبّه السلطات إلى الأمر أيضاً.

ولقي الفيديو، تفاعلاً واسعاً، ما دفع إدارة المحلية لفتح تحقيق في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لمحاولة احتواء الضغوطات الشعبية.

وكشفت التحقيقات أن المدرسة عقدت لقاءات نقاشية في كافة الفصول يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حول الموضوع، حيث طالبت الطلاب بعدها على الفور بالتوقيع على خطاب الالتزام، الذي يحتوي على "محتوى غير لائق"، بحسب ما ذكرت الإدارة.

وقد جاء في الخطاب: "أعدكم بأنني سأعتز بالحياة دائماً وأحترمها، ولن أتخلى عن حياتي أبداً لأي سبب من الأسباب، بل سأستمر في النضال والعمل الجاد بموقف متفائل، وإذا ارتكبت فعل إيذاء النفس أو الانتحار، فلا علاقة للمدرسة بذلك، ولا يمكن المطالبة بتعويض، ولن يزعجوا المدرسة".

وأصدرت الهيئة التعليمية، قراراً إلى المدرسة بسحب الرسالة، وإلغاء الالتزام الوارد فيها، لاسيما بعدما رفع عدد من أولياء الأمور دعوى قضائية ضد المدرسة، مُطالبين بالتعويض.



