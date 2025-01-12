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621 ألف دينار لتنفيذ المرحلة الثانية من رصد التغيرات والمخالفات باستخدام الذكاء الاصطناعي

1/12/2025 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬تفاصيل‭ ‬ترسيات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الصادرة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م،‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬المناقصات‭ ‬لـ45‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وشملت‭
‬ترسية‭
‬جهاز‭
‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬مشروع‭ ‬رصد‭ ‬التغيرات‭ ‬والمخالفات‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمرحلته‭ ‬الثانية‭ ‬بمبلغ‭ ‬621‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬مناقصة‭ ‬لشراء‭ ‬دواء‭ ‬ METFORMIN ‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬وهو‭ ‬دواء‭ ‬لعلاج‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬بمبلغ‭ ‬546‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬أما‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬فمناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬الأمنية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬ومستشفى‭ ‬المحرق‭ ‬للولادة‭ ‬ورعاية‭ ‬المسنين‭ ‬ومستشفى‭ ‬سترة‭ ‬لرعاية‭ ‬المسنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مناقصة‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬صيانة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬بمختلف‭ ‬مرافق‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بمبلغ‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬فشراء‭ ‬الخدمة‭ ‬الاحترافية‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬365‭ ‬أم‭ ‬أس‭ ‬أزور‭ ‬وشراء‭ ‬برمجيات‭ ‬ COURSERA ‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬منصة‭ ‬تعليمية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬تقدم‭ ‬مشاريع‭ ‬إرشادية‭ ‬ذاتية‭ ‬ودورات‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬بمبلغ‭ ‬102‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أما‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬فشملت‭ ‬المناقصة‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬لفعالية‭ ‬جوائز‭ ‬اوتو‭ ‬سبورت‭ ‬بمبلغ‭ ‬158‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬شملت‭ ‬ترسية‭ ‬مناقصة‭ ‬تأجير‭ ‬سيارات‭ ‬فاخرة‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بمبلغ‭ ‬345‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أما‭ ‬شركة‭ ‬هلا‭ ‬بحرين‭ ‬للضيافة‭ ‬فشملت‭ ‬ترسية‭ ‬مناقصة‭ ‬توفير‭ ‬سيارات‭ ‬مع‭ ‬سائق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬تسجيل‭ ‬المسافرين‭ ‬للرحلة‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬بمبلغ‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬3‭ ‬مناقصات‭ ‬منها‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وأعمال‭ ‬النظافة‭ ‬والضيافة‭ ‬وخدمة‭ ‬المكاتب‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وصيانة‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المجلس‭ ‬الرئيسية‭ ‬بمبلغ‭ ‬346‭ ‬ألف،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فتمت‭ ‬ترسية‭ ‬مناقصة‭ ‬لتجهيزات‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬بمبلغ‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬فأرست‭ ‬مناقصة‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬وشركاتها‭ ‬التابعة،‭ ‬أما‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬فأرسيت‭ ‬مناقصتان‭ ‬له،‭ ‬منها‭ ‬لطرح‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬والابتكار،‭ ‬وتوفير‭ ‬مرافق‭ ‬تدريب‭ ‬القاعات‭ ‬والخدمات‭ ‬لبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬الخاصة‭ ‬بمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بمبلغ‭ ‬822‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬أرست‭ ‬مناقصة‭ ‬بقيمة‭ ‬169‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لسيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬أما‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬فأرست‭ ‬ثلاث‭ ‬مناقصات‭ ‬لخدمات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬لمشروع‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬لساحل‭ ‬قلالي،‭ ‬وفعالية‭ ‬منامة‭ ‬ريترو،‭ ‬وتطوير‭ ‬شاطئ‭ ‬عام‭ ‬وبناء‭ ‬ناد‭ ‬شاطئي‭ ‬بمشروع‭ ‬شاطئ‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬بمبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فأرست‭ ‬مناقصتين‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬للتخطيط‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬لمركز‭ ‬البيانات‭ ‬وعمليات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتوفير‭ ‬أجهزة‭ ‬ذكية‭ (‬حواسيب‭ ‬لوحية‭) ‬للمعلمين‭ ‬والطالب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬بمبلغ‭ ‬174‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

أما‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬فأرست‭ ‬مناقصة‭ ‬عن‭ ‬استئجار‭ ‬مبنى‭ ‬مقر‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬القادم‭ ‬بمبلغ‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

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