621 ألف دينار لتنفيذ المرحلة الثانية من رصد التغيرات والمخالفات باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
أعلن مجلس المناقصات والمزايدات تفاصيل ترسيات المناقصات والمزايدات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2024م، حيث شملت المناقصات لـ45 جهة حكومية نشرت في الجريدة الرسمية يوم أمس.
وشملت
ترسية
جهاز
المساحة والتسجيل العقاري مشروع رصد التغيرات والمخالفات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمرحلته الثانية بمبلغ 621 ألف دينار بحريني، وفيما يخص المجلس الأعلى للصحة مناقصة لشراء دواء METFORMIN بصفة الاستعجال وهو دواء لعلاج مرضى السكري بمبلغ 546 مليون دينار، أما المستشفيات الحكومية فمناقصة لتوفير خدمات الحراسة الأمنية لمستشفى الطب النفسي، ومستشفى المحرق للولادة ورعاية المسنين ومستشفى سترة لرعاية المسنين، بالإضافة الى مناقصة توفير خدمة صيانة الأجهزة الطبية بمختلف مرافق المستشفيات الحكومية بمبلغ 7 ملايين دينار.
أما جامعة البحرين فشراء الخدمة الاحترافية مايكروسوفت 365 أم أس أزور وشراء برمجيات COURSERA التي تعد منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم مشاريع إرشادية ذاتية ودورات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات بمبلغ 102 ألف دينار، أما حلبة البحرين الدولية فشملت المناقصة اتفاقية رعاية لفعالية جوائز اوتو سبورت بمبلغ 158 ألف دينار.
ومن جهة شركة مطار البحرين شملت ترسية مناقصة تأجير سيارات فاخرة لشركة مطار البحرين بمبلغ 345 ألف دينار، أما شركة هلا بحرين للضيافة فشملت ترسية مناقصة توفير سيارات مع سائق من أجل خدمة تسجيل المسافرين للرحلة من المنزل بمبلغ 11 ألف دينار.
وبالنسبة إلى مجلس الشورى تمت ترسية 3 مناقصات منها لأعمال الصيانة الوقائية لمجلس الشورى، وأعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى، وصيانة الأنظمة الإلكترونية في قاعة المجلس الرئيسية بمبلغ 346 ألف، أما بخصوص مجلس النواب فتمت ترسية مناقصة لتجهيزات افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي السادس بمبلغ 42 ألف دينار.
أما شركة طيران الخليج فأرست مناقصة بقيمة 1 مليون دينار لتأجير السيارات لمجموعة طيران الخليج القابضة وشركاتها التابعة، أما معهد الإدارة العامة فأرسيت مناقصتان له، منها لطرح برنامج الماجستير في القيادة والابتكار، وتوفير مرافق تدريب القاعات والخدمات لبرامج التدريب الخاصة بمعهد الإدارة العامة بمبلغ 822 ألف دينار.
ومن جهة مؤسسة التنظيم العقاري أرست مناقصة بقيمة 169 ألف دينار لسيتي سكيب البحرين 2024، أما هيئة البحرين للسياحة والمعارض فأرست ثلاث مناقصات لخدمات الأمن والسلامة لمشروع الواجهة البحرية لساحل قلالي، وفعالية منامة ريترو، وتطوير شاطئ عام وبناء ناد شاطئي بمشروع شاطئ خليج البحرين بمبلغ 3 ملايين دينار.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم فأرست مناقصتين لتوفير خدمات استشارية للتخطيط للتعافي من الكوارث لمركز البيانات وعمليات تقنية المعلومات، وتوفير أجهزة ذكية (حواسيب لوحية) للمعلمين والطالب في المدارس الحكومية بمبلغ 174 ألف دينار.
أما وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فأرست مناقصة عن استئجار مبنى مقر بعثة مملكة البحرين للحج بمكة المكرمة لموسم الحج القادم بمبلغ 350 ألف دينار.
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