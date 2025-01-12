معاذ الزهراوي يتألق في رابع جولات يوم السباقات الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تألق معاذ الزهراوي في الجولة الرابعة من يوم السباقات الوطنية التي انطلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» في الصخير، وذلك بتحقيقه ثنائية رائعة خلال سباقي بطولة البحرين للسيارات BTCC .
كما حقق كل من محمد الزيدان ونواف الشعيبي المركز الأول في فئاتهما في بطولة البحرين للدراجات النارية، إلى جانب فوز يزيد الصهيل وهشام البديع وسلطان كايلو ومحمد الدوسري وسلطان تركي ومعن الجابرة في الفئات المختلفة لفعالية Time Attack . وخلال منافسات بطولة البحرين للسيارات تمكن معاذ الزهراوي بسيارته هوندا سيفيك من تحقيق أسرع لفة بـ 0.597 ثانية من عيسى إبراهيم، وخلال التصفيات حصل الزهراوي على المركز الأول بعد تحقيقه لـ 17.716 ثانية.
حافظ الزهراوي على مركزه في السباق الأول حيث فاز بعد تحقيقه لزمن وقدره 20:02.262 بعد 15 لفة – بفارق 5.512 ثانية عن إبراهيم، واحتل أندرياس بيلو، الذي كان يقود سيارة سيفيك أيضًا، المركز الثالث بفارق 17.236 ثانية. في السباق الثاني حافظ الزهراوي على مركزه وأنهى السباق بزمن 24:33.537 – بفارق 2.165 ثانية فقط عن بيلو. حصل المشارك في راديو البحرين، الذي كان يقود سيارة هوندا انتيغرا على المركز الثالث بفارق 10.843 ثانية عن الفائز. وحقق علي باقر بسيارته الهوندا سيفيك أيضًا، المركز الأول في كلا السباقين في فئة جونيور ضمن البطولة.
أما بطولة البحرين للدراجات النارية تمكن محمد الزيدان من الفوز وتحقيق المركز الأول ضمن سباق الجولة في فئة 600 سي سي على دراجته النارية كاواساكي زد إكس 6، حيث أكمل السباق المكون من 14 لفة في 16:41.673. وجاء علي بو شهري على دراجة هوندا سي بي آر 600 آر آر في المركز الثاني بفارق 9.918 ثانية، بينما أكمل نواف الشعيبي منصة التتويج الإجمالية في المركز الثالث. ومن بين دراجي فئة 1000 سي سي، جاء نواف الشعيبي أولا ومن ثم حسن العوضي ومجاهد الخشرم في المركزين الثاني والثالث على التوالي في فئتهما، حيث تنافسا على دراجات ياماها R .
تم تنظيم الجولة الرابعة ليوم السباقات الوطنية من قبل حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات، ولجنة سباقات الحلبة، ولجنة البحرين للدراجات النارية، ولجنة البحرين لسباقات الأوتوكروس والدريفت، ونادي المارشالز. ومن المقرر أن تنطلق سبع جولات من يوم السباقات الوطنية هذا الموسم 2024/2025، على أن تختتم جولاتها شهر مايو العام المقبل.
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