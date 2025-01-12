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معاذ الزهراوي يتألق في رابع جولات يوم السباقات الوطنية

1/12/2025 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تألق‭ ‬معاذ‭ ‬الزهراوي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬وذلك‭ ‬بتحقيقه‭ ‬ثنائية‭ ‬رائعة‭ ‬خلال‭ ‬سباقي‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬ BTCC ‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الزيدان‭ ‬ونواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئاتهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فوز‭ ‬يزيد‭ ‬الصهيل‭ ‬وهشام‭ ‬البديع‭ ‬وسلطان‭ ‬كايلو‭ ‬ومحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وسلطان‭ ‬تركي‭ ‬ومعن‭ ‬الجابرة‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬المختلفة‭ ‬لفعالية‭ ‬ Time ‭ ‬ Attack ‭. ‬وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬تمكن‭ ‬معاذ‭ ‬الزهراوي‭ ‬بسيارته‭ ‬هوندا‭ ‬سيفيك‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬بـ‭ ‬0‭.‬597‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬عيسى‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وخلال‭ ‬التصفيات‭ ‬حصل‭ ‬الزهراوي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لـ‭ ‬17‭.‬716‭ ‬ثانية‭.‬

حافظ‭ ‬الزهراوي‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لزمن‭ ‬وقدره‭ ‬20‭:‬02‭.‬262‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬لفة‭ ‬ ‭ ‬بفارق‭ ‬5‭.‬512‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬إبراهيم،‭ ‬واحتل‭ ‬أندرياس‭ ‬بيلو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارة‭ ‬سيفيك‭ ‬أيضًا،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬17‭.‬236‭ ‬ثانية‭. ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬حافظ‭ ‬الزهراوي‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬وأنهى‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬24‭:‬33‭.‬537‭ ‬ ‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬165‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬بيلو‭. ‬حصل‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬راديو‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارة‭ ‬هوندا‭ ‬انتيغرا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬10‭.‬843‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭. ‬وحقق‭ ‬علي‭ ‬باقر‭ ‬بسيارته‭ ‬الهوندا‭ ‬سيفيك‭ ‬أيضًا،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬السباقين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭.‬

أما‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬تمكن‭ ‬محمد‭ ‬الزيدان‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬وتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬600‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬على‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ ‬كاواساكي‭ ‬زد‭ ‬إكس‭ ‬6،‭ ‬حيث‭ ‬أكمل‭ ‬السباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬16‭:‬41‭.‬673‭. ‬وجاء‭ ‬علي‭ ‬بو‭ ‬شهري‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬هوندا‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬آر‭ ‬600‭ ‬آر‭ ‬آر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬9‭.‬918‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬أكمل‭ ‬نواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬الإجمالية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬دراجي‭ ‬فئة‭ ‬1000‭ ‬سي‭ ‬سي،‭ ‬جاء‭ ‬نواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬أولا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حسن‭ ‬العوضي‭ ‬ومجاهد‭ ‬الخشرم‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬فئتهما،‭ ‬حيث‭ ‬تنافسا‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬ياماها R ‭ .‬

تم‭ ‬تنظيم‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬ليوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬ولجنة‭ ‬سباقات‭ ‬الحلبة،‭ ‬ولجنة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬ولجنة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباقات‭ ‬الأوتوكروس‭ ‬والدريفت،‭ ‬ونادي‭ ‬المارشالز‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬جولاتها‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

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