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مهرجان ألبا الرياضي ينطلق بـ22 لعبة

1/12/2025 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يواصل‭ ‬مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسختان‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭. ‬ويُعد‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المحلية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬روزنامة‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬اهتمامًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

وأكد‭ ‬صالح‭ ‬العمار،‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان،‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬2025،‭ ‬وتتضمن‭ ‬22‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬متنوعة‭. ‬وتشمل‭ ‬الفعاليات‭:‬

كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬السباحة،‭ ‬البولينج،‭ ‬التنس،‭ ‬البادل،‭ ‬الإسكواش،‭ ‬كيوكشن‭ ‬كاراتيه،‭ ‬شوتوكان‭ ‬كاراتيه،‭ ‬إنرجي‭ ‬زون‭ ‬كومبات،‭ ‬السنوكر،‭ ‬البليارد،‭ ‬الدارتس،‭ ‬باورليفتنغ،‭ ‬الووكثون،‭ ‬كروس‭ ‬فيت،‭ ‬ويت‭ ‬لفتنغ،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ Power ‭ ‬ lifting ‭ ‬و Body ‭ ‬ for ‭ ‬ Lifing ‭.‬

وأشاد‭ ‬العمار‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬المنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للمهرجان،‭ ‬والجهود‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬حرصا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬المهرجان‭ ‬وتميزه‭.‬

وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ألعاب‭ ‬المهرجان‭.‬

وأكد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬القبيطي،‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬لمهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬ستشهد‭ ‬إضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬جديدة‭ ‬ومميزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬المهرجان‭ ‬واستمراريته‭ ‬كفعالية‭ ‬رياضية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬يجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحراك‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ودعم‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاعلامية‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الإعلامي‭ ‬سيحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لإبراز‭ ‬الحدث‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬التغطية‭ ‬عبر‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أوسع‭ ‬انتشار‭ ‬ممكن،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬مركز‭ ‬إعلامي‭ ‬متكامل‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬التغطية‭ ‬وتسهيل
عمل
الإعلاميين‭.‬

وتم‭ ‬إصدار‭ ‬كتيب‭ ‬خاصا‭ ‬وثّقت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أبرز‭ ‬لحظات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬2024‭. ‬

وتناول‭ ‬الكتيّب‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬المهرجان‭ ‬حدثًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬بارزًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬لعبة‭ ‬متنوعة،‭ ‬والجوائز‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬قُدمت‭ ‬للفائزين،‭ ‬والأجواء‭ ‬المفعمة‭ ‬بالحماس‭ ‬والتحدي‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬جميع‭ ‬الألعاب،‭ ‬كما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

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