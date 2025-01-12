مهرجان ألبا الرياضي ينطلق بـ22 لعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يواصل مهرجان ألبا الرياضي ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الأحداث الرياضية في مملكة البحرين، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان الأولى والثانية. ويُعد المهرجان من أهم الفعاليات المحلية المدرجة في روزنامة البطولات الرياضية، حيث يشهد اهتمامًا متزايدًا عامًا بعد عام.
وأكد صالح العمار، مدير المهرجان، أن النسخة الثالثة لهذا العام ستقام خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2025، وتتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة. وتشمل الفعاليات:
كرة القدم، كرة السلة، السباحة، البولينج، التنس، البادل، الإسكواش، كيوكشن كاراتيه، شوتوكان كاراتيه، إنرجي زون كومبات، السنوكر، البليارد، الدارتس، باورليفتنغ، الووكثون، كروس فيت، ويت لفتنغ، ألعاب القوى، بالإضافة إلى Power lifting و Body for Lifing .
وأشاد العمار بالدعم الكبير الذي تقدمه شركة المنيوم البحرين «ألبا» للمهرجان، والجهود الكبير التي تبذلها حرصا منها على نجاح المهرجان وتميزه.
وتشير التوقعات الأولية إلى مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في جميع ألعاب المهرجان.
وأكد حسين علي القبيطي، المنسق العام لمهرجان ألبا الرياضي، أن هذه النسخة ستشهد إضافة ألعاب رياضية جديدة ومميزة، إلى جانب البطولات التي حققت نجاحاً باهراً في النسخ السابقة، بما يعكس تطور المهرجان واستمراريته كفعالية رياضية بارزة في مملكة البحرين. وأضاف: «مهرجان ألبا الرياضي يجسد التزامنا بتعزيز الحراك الرياضي في المملكة، ودعم الأكاديميات الرياضية، فضلاً عن استقطاب أكبر عدد من الجماهير من مختلف الفئات».
من جانب اخر أكد رئيس اللجنة الاعلامية جاسم محمد أن الجانب الإعلامي سيحظى بأهمية كبيرة لإبراز الحدث محليا ودوليا. وذكر أن اللجنة الإعلامية وضعت خطة شاملة تتضمن التغطية عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أوسع انتشار ممكن، مع توفير مركز إعلامي متكامل لدعم جهود التغطية وتسهيل
عمل
الإعلاميين.
وتم إصدار كتيب خاصا وثّقت من خلاله أبرز لحظات النسخة الثانية من المهرجان التي أقيمت في 2024.
وتناول الكتيّب أبرز المحطات التي جعلت المهرجان حدثًا رياضيًا بارزًا، بما في ذلك مشاركة أكثر من 1800 رياضي ورياضية في 20 لعبة متنوعة، والجوائز القيمة التي قُدمت للفائزين، والأجواء المفعمة بالحماس والتحدي التي شهدتها جميع الألعاب، كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته شركة ألبا في دعم الرياضة المجتمعية من خلال هذا الحدث.
MENAFN12012025000055011008ID1109081791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.