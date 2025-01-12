تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمد..الهيئة العامة للرياضة تكشف عن فعاليات يوم البحرين الرياضي 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أقامت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع،‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬بقاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬لعام‭ ‬2025‭.‬

وتحدث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬ومجيد‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الاعمال‭ ‬والتراخيص‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬والسيد‭ ‬فواز‭ ‬العبدالله‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والمتابعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وسمير‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خالد‭ ‬بخاري‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬لشركة‭ ‬دلة،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬حضوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬ورجال‭ ‬الاعلام‭ ‬والصحافة‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬المؤتمر‭ ‬عبّر‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وعلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬لفعالية‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬جاءت‭ ‬لإقامة‭ ‬الفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬ليوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بمحافظة‭ ‬مختلفة‭ ‬لضمان‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬إن‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬خلك‭ ‬رياضي‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ريفايف،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة،‭ ‬فيما‭ ‬تليه‭ ‬مباراة‭ ‬نجوم‭ ‬وأساطير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخيرية‭ ‬المقررة‭ ‬ان‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬المقررة‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭ ‬وشخصيات‭ ‬مهمة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭ ‬تتضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ستنظمها‭ ‬المحافظات‭ ‬والأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬115‭ ‬فعالية‭ ‬مختلفة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وذلك‭ ‬بجانب‭ ‬الفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بمنطقة‭ ‬قلالي،‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يحتضن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سما‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي‭ ‬الفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لليوم‭ ‬الرياضي‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الرياضي‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬للجميع،‭ ‬وأن‭ ‬نجاح‭ ‬اليوم‭ ‬الرياضي‭ ‬لا‭ ‬يقاس‭ ‬بعدد‭ ‬الحضور‭ ‬بل‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأن‭ ‬النجاح‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬وجعلها‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ستطلق‭ ‬رزنامة‭ ‬خاصة‭ ‬تتضمن‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اليوم‭ ‬الرياضي،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬برامج‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬متنوعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محاضرات‭ ‬وفحوصات‭ ‬طبية،‭ ‬كما‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية‭.‬

وأكد‭ ‬فواز‭ ‬العبدالله‭ ‬مدير‭ ‬ادارة‭ ‬المتابعة‭ ‬والمعلومات‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تسعد‭ ‬باستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬ليوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تعكس‭ ‬المكانة‭ ‬التاريخية‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬ستسخر‭ ‬كافة‭ ‬امكاناتها‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬تظافر‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لتسهيل‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬مجيد‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬ادارة‭ ‬تطوير‭ ‬الاعمال‭ ‬والتراخيص‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022-2026‭ .‬

وقال‭ ‬الماجد‭ ‬إن‭ ‬فعالية‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة‭.. ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬تشييد‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬والمرافق‭ ‬المهيأة‭ ‬لإقامة‭ ‬واستقطاب‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وقد‭ ‬ساهمت‭ ‬الخبرة‭ ‬التراكمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للسياحة‭ ‬الرياضية‭.. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬خالد‭ ‬بخاري‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬لشركة‭ ‬دلة‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لمبادرة‭ ‬المباراة‭ ‬الخيرية‭ ‬لأساطير‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬نجماً‭ ‬عالمياً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬مؤثري‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يحتضن‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬كما‭ ‬سيتضمن‭ ‬الحدث‭ ‬فعاليات‭ ‬غنائية‭ ‬وترفيهية‭ ‬متنوعة‭.‬

بينما‭ ‬أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضة‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعتز‭ ‬بثقة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬التحضير‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭ ‬المختلفة‭.‬