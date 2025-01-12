تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمد..الهيئة العامة للرياضة تكشف عن فعاليات يوم البحرين الرياضي 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقامت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرياضة للجميع، أمس الاحد بقاعة المؤتمرات باستاد البحرين الوطني المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن فعاليات اليوم البحرين الرياضي لعام 2025.
وتحدث في المؤتمر الصحفي د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، ومجيد الماجد مدير إدارة تطوير الاعمال والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والسيد فواز العبدالله مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة المحرق، وسمير عبدالقادر ممثل الاتحاد البحريني للرياضة للجميع، بالإضافة إلى خالد بخاري الشريك المؤسس لشركة دلة، فيما شهد المؤتمر حضوراً كبيراً من جانب ممثلي الجهات الحكومية والأندية والاتحادات الرياضية ورجال الاعلام والصحافة.
في بداية المؤتمر عبّر د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة للقطاع الرياضي في المملكة بشكل عام، وعلى الاهتمام الذي توليه لفعالية يوم البحرين الرياضي على وجه الخصوص، والتي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مؤكداً أن توجيهات سموه جاءت لإقامة الفعالية الرئيسية ليوم البحرين الرياضي من كل عام بمحافظة مختلفة لضمان مشاركة الجميع في هذه الفعالية الوطنية، حيث سيتم تنظيمها هذا العام في محافظة المحرق.
وقال د. عبدالرحمن صادق عسكر إن فعاليات يوم البحرين الرياضي 2025 انطلقت يوم الجمعة الماضي تحت شعار «خلك رياضي»، من خلال النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر ريفايف، الذي أقيم بمركز البحرين العالمي للمعارض وسط مشاركة كبيرة، فيما تليه مباراة نجوم وأساطير كرة القدم الخيرية المقررة ان تقام في 31 يناير الجاري المقررة أن تقام باستاد البحرين الوطني، بمشاركة نجوم عالميين وشخصيات مهمة.
كما أشار إلى أن فعاليات يوم البحرين الرياضي 2025 تتضمن الفعاليات المختلفة التي ستنظمها المحافظات والأندية والاتحادات الرياضية والتي يصل عددها إلى أكثر من 115 فعالية مختلفة حتى الآن، وذلك بجانب الفعالية الرئيسية التي ستقام هذا العام في محافظة المحرق بمنطقة قلالي، خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر ان يحتضن مشروع «سما» في منطقة قلالي الفعالية الرئيسية لليوم الرياضي.
ونوه إلى أن فعاليات اليوم الرياضي لا تقتصر المشاركة فيها على الرياضيين فقط بل هي للجميع، وأن نجاح اليوم الرياضي لا يقاس بعدد الحضور بل بالمشاركة الفاعلة من مختلف فئات المجتمع، وأن النجاح الحقيقي يكمن في ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، كما أكد أن الهيئة العامة للرياضة ستطلق رزنامة خاصة تتضمن كافة الفعاليات التي ستقام على هامش اليوم الرياضي، كما من المقرر أن تتضمن الفعالية الرئيسية برامج رياضية وترفيهية متنوعة بالإضافة إلى محاضرات وفحوصات طبية، كما تشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية.
وأكد فواز العبدالله مدير ادارة المتابعة والمعلومات بمحافظة المحرق أن المحافظة تسعد باستضافة الحدث الرئيسي ليوم البحرين الرياضي 2025 في إطار التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرياضة للجميع، موضحاً أن إقامة مثل هذا الحدث تعكس المكانة التاريخية لمحافظة المحرق ولا سيما على الصعيد الرياضي، مشيراً كذلك إلى أن المحافظة ستسخر كافة امكاناتها البشرية في سبيل إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، منوهاً إلى تظافر كافة الجهات المعنية لتسهيل إقامة هذا الحدث والعمل بروح الفريق الواحد.
من جانبه أكد مجيد الماجد مدير ادارة تطوير الاعمال والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرياضة للجميع تنسجم مع مساعي تعزيز السياحة الرياضية والتي تعتبر من ركائز الاستراتيجية السياحة 2022-2026 .
وقال الماجد إن فعالية يوم البحرين الرياضي تعكس رؤية المملكة في الجمع بين السياحة الرياضية وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة.. لافتاً إلى أن البنية التحتية السياحية في مملكة البحرين شهدت قفزة نوعية في التطوير على كافة المستويات، اشتملت على تشييد المنشآت الرياضية والمرافق المهيأة لإقامة واستقطاب الفعاليات الرياضية، وقد ساهمت الخبرة التراكمية في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية للسياحة الرياضية.. في الوقت الذي قدم خالد بخاري الشريك المؤسس لشركة دلة جزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه لمبادرة المباراة الخيرية لأساطير كرة القدم، والتي تعتبر حدثاً استثنائياً يضم أكثر من 12 نجماً عالمياً، إلى جانب مشاركة عددٍ من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة نجوم منتخبنا الوطني المتوج بلقب كأس الخليج السادسة والعشرين. ومن المقرر ان يحتضن استاد البحرين الوطني هذا الحدث الرياضي الكبير بتاريخ 31 يناير الجاري، كما سيتضمن الحدث فعاليات غنائية وترفيهية متنوعة.
بينما أكد سمير عبدالقادر ممثل الاتحاد البحريني للرياضة للجميع أن الاتحاد يعتز بثقة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للعمل على التحضير لهذه الفعالية الكبيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، كما نوه إلى حرص الاتحاد على إنجاح فعاليات يوم البحرين الرياضي 2025 المختلفة.
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