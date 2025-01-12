أنيلكا وماكيليلي يشيدان بدور قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬أسطورتا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسية‭ ‬نيكولا‭ ‬أنيلكا‭ ‬وكلود‭ ‬ماكيليلي‭ ‬عن‭ ‬إعجابهما‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وصناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬والتي‭ ‬ارتقت‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬مع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬والاستضافة‭ ‬المبهرة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬مع‭ ‬إرث‭ ‬مستدام‭ ‬تجاوز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ليشمل‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬أجري‭ ‬معهما‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬برعاية‭ ‬‮«‬فيزيت‭ ‬قطر‮»‬،‭ ‬أشاد‭ ‬نجما‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وبالقدرات‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الدولة‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وقال‭ ‬أنيلكا‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وفاز‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬أظهرت‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬الإمكانات‭ ‬المذهلة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬وأكدت‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬كفاءة‭ ‬الدولة‭ ‬واقتدارها‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬كلود‭ ‬ماكيليلي،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬تركت‭ ‬إرثا‭ ‬دائما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بل‭ ‬تعداها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬أحدثت‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬تغييرا‭ ‬كبيرا‭ ‬شمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وكان‭ ‬أسطورتا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسية‭ ‬نيكولا‭ ‬أنيلكا‭ ‬وكلود‭ ‬ماكيليلي‭ ‬قد‭ ‬زارا‭ ‬الدوحة‭ ‬مؤخرا‭ ‬لحضور‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬ناديهما‭ ‬السابق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬ورفع‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬