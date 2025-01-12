أنيلكا وماكيليلي يشيدان بدور قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الدوحة – (د ب أ): أعرب أسطورتا كرة القدم الفرنسية نيكولا أنيلكا وكلود ماكيليلي عن إعجابهما بالإنجازات التي حققتها قطر في كرة القدم وصناعة الرياضة بشكل عام، والتي ارتقت إلى مزيد من التميز مع البنية التحتية عالمية المستوى والاستضافة المبهرة لكأس العالم 2022، مع إرث مستدام تجاوز كرة القدم ليشمل تنمية المجتمعات في المنطقة وأنحاء العالم.
وفي لقاء أجري معهما قبل مباراة كأس السوبر الفرنسي برعاية «فيزيت قطر»، أشاد نجما كرة القدم بثراء المشهد الرياضي في قطر، وبالقدرات الرفيعة التي تمتلكها الدولة ما أسهم في استضافة نسخة فريدة من كأس العالم لم يشهد لها مثيل من قبل.
وقال أنيلكا الذي لعب مع عدد من أفضل الأندية الأوروبية، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد الإسباني: «أظهرت استضافة قطر لكأس العالم 2022، الإمكانات المذهلة التي تتمتع بها البلاد، وأكدت للعالم أجمع كفاءة الدولة واقتدارها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى».
من جانبه، أكد كلود ماكيليلي، الذي أحرز لقب بطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا في عام 2000، أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 تركت إرثا دائما لم يقتصر على كرة القدم، بل تعداها إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث أحدثت البطولة العالمية تغييرا كبيرا شمل العديد من المجالات في البلاد.
وكان أسطورتا كرة القدم الفرنسية نيكولا أنيلكا وكلود ماكيليلي قد زارا الدوحة مؤخرا لحضور كأس السوبر الفرنسي، الذي توج بلقبه ناديهما السابق باريس سان جيرمان بعد تغلبه على موناكو بهدف نظيف ورفع كأس السوبر الفرنسي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.
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