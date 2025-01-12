كلويفرت يأمل في قيادة إندونيسيا إلى المونديال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
جاكرتا - (أ ف ب): أعرب المدرب الهولندي باتريك كلويفرت عن طموحه إلى قيادة منتخب إندونيسيا لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ الاستقلال، وذلك على هامش تقديمه رسميا في جاكرتا أمس الأحد.
وقال كلويفرت في مؤتمر صحفي خلال تقديمه من قبل الاتحاد الإندونيسي للعبة في جاكرتا: «الجميع يعلم أننا سنلعب أربع مباريات، أربع مباريات نهائية ونريد تحقيق أهدافنا».
وأضاف المهاجم السابق لأياكس وبرشلونة الإسباني: «الأمر الأكثر أهمية هو الحصول على النتائج وإحداث تأثير».
ووصل كلويفرت البالغ من العمر 48 عاما إلى جاكرتا، ووقع عقدًا لمدة عامين من 2025 إلى 2027 مع خيار عامين إضافيين، وفقًا للاتحاد الاندونيسي.
يتعين على إندونيسيا التي تحتل المركز 127 في التصنيف العالمي أن تتخطى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية كي تحظى بفرصة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وكان الاتحاد الإندونيسي أقال الإثنين الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ كما أعلن رئيسه إريك ثوهير، رغم حظوظه بالتأهل المباشر للمونديال كاشفا أن بديله سيكون أوروبيا.
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