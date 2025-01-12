كلويفرت يأمل في قيادة إندونيسيا إلى المونديال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

جاكرتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬باتريك‭ ‬كلويفرت‭ ‬عن‭ ‬طموحه‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬تقديمه‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬كلويفرت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإندونيسي‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬يعلم‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭ ‬ونريد‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬لأياكس‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬وإحداث‭ ‬تأثير‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬كلويفرت‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬جاكرتا،‭ ‬ووقع‭ ‬عقدًا‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬2027‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬عامين‭ ‬إضافيين،‭ ‬وفقًا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاندونيسي‭.‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬127‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬تتخطى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬كي‭ ‬تحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإندونيسي‭ ‬أقال‭ ‬الإثنين‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬شين‭ ‬تاي‭-‬يونغ‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيسه‭ ‬إريك‭ ‬ثوهير،‭ ‬رغم‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬للمونديال‭ ‬كاشفا‭ ‬أن‭ ‬بديله‭ ‬سيكون‭ ‬أوروبيا‭.‬