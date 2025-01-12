كولر سعيد بالفوز على ستاد أبيدجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة - (د ب أ):
أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق
الأهلي المصري، أن الفريق كان هدفه الوحيد من المباراة هو الفوز في مواجهة استاد ابيدجان الإيفواري التي أقيمت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.
وقال كولر في مؤتمر صحفي: «الفريق
قدم أداء
جيدا في بداية المباراة، لكن مع صعوبة الأجواء والرطوبة المرتفعة تراجع المردود البدني للاعبين، واستقبلنا هدفا، ولم نتمكن من استغلال بعض الفرص الهجومية».
وأضاف: «واجهنا بعض الصعوبات قبل المباراة تتمثل في الإصابات لعدد كبير من اللاعبين؛ لذلك أوجه التحية لكل لاعب على ما قدمه في المباراة من مجهود كبير ساعد على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».
وأوضح: «استاد أبيدجان قدم مباراة أفضل اليوم عن مباراته السابقة مع الفريق في القاهرة، لاعتياده اللعب في هذه الأجواء، ونجحوا في التفوق في الشوط الأول والتقدم في النتيجة، لكننا نجحنا في العودة خلال مجريات الشوط الثاني».
من جانبه، أبدى إمام عاشور، الذي سجل الأهداف الثلاثة للأهلي، سعادته بفوز الفريق في المباراة.
وأشار عاشور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إلى صعوبة المواجهة التي شهدت غيابات كثيرة بسبب الإصابات التي واجهها الفريق مؤخرا، مشيدا بالروح التي ظهر عليها جميع اللاعبين.
وأضاف أنه وزملاءه يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في كل المباريات.
MENAFN12012025000055011008ID1109081785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.