كولر سعيد بالفوز على ستاد أبيدجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭):‬‮

‬أكد‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق

الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬هدفه‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬استاد‭ ‬ابيدجان‭ ‬الإيفواري‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭.‬

وقال‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬الفريق

قدم‭ ‬أداء

جيدا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬صعوبة‭ ‬الأجواء‭ ‬والرطوبة‭ ‬المرتفعة‭ ‬تراجع‭ ‬المردود‭ ‬البدني‭ ‬للاعبين،‭ ‬واستقبلنا‭ ‬هدفا،‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬الهجومية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬واجهنا‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الإصابات‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين؛‭ ‬لذلك‭ ‬أوجه‭ ‬التحية‭ ‬لكل‭ ‬لاعب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬مجهود‭ ‬كبير‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬استاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬أفضل‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬مباراته‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬لاعتياده‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء،‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬لكننا‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أبدى‭ ‬إمام‭ ‬عاشور،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الأهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬للأهلي،‭ ‬سعادته‭ ‬بفوز‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وأشار‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لناديه‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬غيابات‭ ‬كثيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬الفريق‭ ‬مؤخرا،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالروح‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬عليها‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬وزملاءه‭ ‬يبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭.‬