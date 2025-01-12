وزيـر الـمـالـيـة يـؤكـد حـرص البحرين على تبني المبادرات التي تدعم مسارات الـتـنـمية الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساعي‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الجميع‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬فاتو‭ ‬حيدرة‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬مدير‭ ‬الشراكات‭ ‬العالمية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬اليونيدو‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭. ‬