وزيـر الـمـالـيـة يـؤكـد حـرص البحرين على تبني المبادرات التي تدعم مسارات الـتـنـمية الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها في تعزيز مساعي التنمية المستدامة بما يعود بالخير والنماء لصالح الجميع.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، فاتو حيدرة نائب المدير العام والعضو المنتدب مدير الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث أشار الوزير إلى اهتمام مملكة البحرين بتبني المبادرات التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الجانب.
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