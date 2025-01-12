Monday, 13 January 2025 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استكشاف ((الخارج))

1/12/2025 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الساحق‭ ‬8‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬سالفورد‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬القائد‭ ‬كايل‭ ‬ووكر‭ ‬طلب‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬النادي‭. ‬واستبعد‭ ‬ووكر‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬غوارديولا‭ ‬لمباراة‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬إن‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬طلب‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬خيارات‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

وربطت‭ ‬تكهنات‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬باحتمال‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بالثلاثية‭ ‬في‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬طلب‭ ‬كايل‭ ‬استكشاف‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وإنهاء‭ ‬مسيرته‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬فضلت‭ ‬إشراك‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭.‬

‮«‬طلب‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬بعد‭ ‬الثلاثية،‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أراده‭ ‬لكن‭ ‬العرض‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‮»‬‭. ‬وانضم‭ ‬ووكر‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬سيتي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قيمتها‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬61.02‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬2017‭.‬

شارك‭ ‬ووكر‭ ‬في‭ ‬319‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وساعد‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬17‭ ‬لقبا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ستة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وأول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬وأضاف‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬لنحقق‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬بدون‭ ‬كايل‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬سيصبح‭ ‬مستحيلا‮»‬‭. ‬أكن‭ ‬له‭ ‬احتراما‭ ‬كبيرا‭ ‬وأشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬للخدمات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬للفريق‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭. ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬والفريق‮»‬‭.‬

MENAFN12012025000055011008ID1109081783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث