استكشاف ((الخارج))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الساحق‭ ‬8‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬سالفورد‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬القائد‭ ‬كايل‭ ‬ووكر‭ ‬طلب‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬النادي‭. ‬واستبعد‭ ‬ووكر‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬غوارديولا‭ ‬لمباراة‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬إن‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬طلب‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬خيارات‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

وربطت‭ ‬تكهنات‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬باحتمال‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بالثلاثية‭ ‬في‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬طلب‭ ‬كايل‭ ‬استكشاف‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وإنهاء‭ ‬مسيرته‭. ‬لهذا‭ ‬السبب،‭ ‬فضلت‭ ‬إشراك‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭.‬

‮«‬طلب‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬بعد‭ ‬الثلاثية،‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أراده‭ ‬لكن‭ ‬العرض‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‮»‬‭. ‬وانضم‭ ‬ووكر‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬سيتي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قيمتها‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬61.02‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬2017‭.‬

شارك‭ ‬ووكر‭ ‬في‭ ‬319‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وساعد‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬17‭ ‬لقبا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ستة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وأول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬وأضاف‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نكن‭ ‬لنحقق‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬بدون‭ ‬كايل‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬سيصبح‭ ‬مستحيلا‮»‬‭. ‬أكن‭ ‬له‭ ‬احتراما‭ ‬كبيرا‭ ‬وأشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬للخدمات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬للفريق‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭. ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬والفريق‮»‬‭.‬