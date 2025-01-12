استكشاف ((الخارج))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(رويترز): قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد الفوز الساحق 8-صفر على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن القائد كايل ووكر طلب الرحيل عن النادي. واستبعد ووكر من تشكيلة المدرب غوارديولا لمباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد قبل أن يقول المدرب الإسباني إن الظهير الأيمن طلب «استكشاف خيارات في الخارج».
وربطت تكهنات الدولي الإنجليزي باحتمال الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ بعد فوز مانشستر سيتي بالثلاثية في 2023.
وقال غوارديولا «قبل يومين، طلب كايل استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته. لهذا السبب، فضلت إشراك لاعبين آخرين.
«طلب ذلك قبل عامين بعد الثلاثية، بايرن ميونيخ أراده لكن العرض لم يكن جيدا بما يكفي». وانضم ووكر (34 عاما) إلى سيتي قادما من توتنهام في صفقة قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (61.02 مليون دولار) في 2017.
شارك ووكر في 319 مباراة مع مانشستر سيتي وساعد النادي على تحقيق 17 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا. وأضاف غوارديولا «لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات بدون كايل. كان الأمر سيصبح مستحيلا». أكن له احتراما كبيرا وأشعر بالامتنان للخدمات الكثيرة التي قدمها للفريق خلال هذه السنوات. لعب دورا مهما مع المنتخب والفريق».
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