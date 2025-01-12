واتانابي يطرح فكرة ((جنونية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

طوكيو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تُعد‭ ‬حظوظ‭ ‬الياباني‭ ‬موريناري‭ ‬واتانابي‭ ‬ضئيلة‭ ‬لرئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬فكرته‭ ‬‮«‬الجنونية‮»‬‭ ‬لاستضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ ‬باب‭ ‬النقاش‭.‬

يبلغ‭ ‬واتانابي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للجمباز،‭ ‬65‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬سبعة‭ ‬مرشحين‭ ‬يسعون‭ ‬لخلافة‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬كرئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

واتانابي،‭ ‬ابن‭ ‬أحد‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬قنبلة‭ ‬هيروشيما‭ ‬الذرية،‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أول‭ ‬آسيوي‭ ‬يشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭.‬

يقترح‭ ‬واتانابي‭ ‬استضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مدن‭ ‬عبر‭ ‬خمس‭ ‬قارات‭ ‬لتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬والسماح‭ ‬للعالم‭ ‬بأسره‭ ‬بمشاركة‭ ‬تشويق‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬إحداث‭ ‬‮«‬إصلاح‮»‬‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬واحتضان‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬‮«‬شيء‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬حدثت‭ ‬الفكرة‭ ‬أم‭ ‬لم‭ ‬تحدث،‭ ‬فليس‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المهم؛‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفتح‭ ‬النقاشات‭ ‬ونقدم‭ ‬أفكارا‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعطي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬فكرة‭ ‬مجنونة،‭ ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬لديهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭. ‬وظيفتي‭ ‬هي‭ ‬فتح‭ ‬الباب‮»‬‭.‬

يُعتبر‭ ‬واتانابي‭ ‬مرشحا‭ ‬ضئيل‭ ‬الحظوظ‭ ‬لخلافة‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬مع‭ ‬أسطورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬البريطانية‭ ‬سيباستيان‭ ‬كو،‭ ‬الفرنسي‭ ‬دافيد‭ ‬لابارتيان‭ ‬والزمبابوية‭ ‬كيرستي‭ ‬كوفنتري‭.‬