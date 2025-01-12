واتانابي يطرح فكرة ((جنونية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
طوكيو – (أ ف ب): تُعد حظوظ الياباني موريناري واتانابي ضئيلة لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، لكنه يأمل أن تفتح فكرته «الجنونية» لاستضافة الألعاب في خمس مدن في آن واحد باب النقاش.
يبلغ واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، 65 عاما، وهو أحد سبعة مرشحين يسعون لخلافة الألماني توماس باخ كرئيس جديد للجنة الأولمبية الدولية، مع تحديد موعد التصويت في مارس.
واتانابي، ابن أحد الناجين من قنبلة هيروشيما الذرية، يُمكن أن يصبح أول آسيوي يشغل هذا المنصب الرفيع.
يقترح واتانابي استضافة الألعاب بشكل متزامن في خمس مدن عبر خمس قارات لتقليل التكاليف والسماح للعالم بأسره بمشاركة تشويق الألعاب الأولمبية.
في مقابلة مع وكالة فرانس برس، يقول إنه يريد إحداث «إصلاح» في اللجنة الأولمبية الدولية واحتضان إمكانية حدوث «شيء جديد».
وأضاف «سواء حدثت الفكرة أم لم تحدث، فليس هذا هو المهم؛ يجب أن نفتح النقاشات ونقدم أفكارا جديدة».
وتابع «أعطي للمرة الأولى فكرة مجنونة، لكنني أعتقد أن الشباب لديهم المزيد من الأفكار. وظيفتي هي فتح الباب».
يُعتبر واتانابي مرشحا ضئيل الحظوظ لخلافة باخ في منافسة مع أسطورة الألعاب الأولمبية البريطانية سيباستيان كو، الفرنسي دافيد لابارتيان والزمبابوية كيرستي كوفنتري.
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