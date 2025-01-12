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زفيريف يتغلب على بوي بسهولة

1/12/2025 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬لم‭ ‬يبذل‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬أي‭ ‬مجهود‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬السهل‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوكاس‭ ‬بوي‭ ‬ليبلغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

ولم‭ ‬يخف‭ ‬زفيريف،‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬طموحه‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وبدأ‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬البطولة‭ ‬بقوة‭.‬

وحسم‭ ‬زفيريف‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬المجموعة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بفضل‭ ‬ضربة‭ ‬أمامية‭ ‬ناجحة،‭ ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬3-1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التالية‭ ‬بفضل‭ ‬ضرباته‭ ‬القوية‭ ‬ليجعل‭ ‬بوي‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬أي‭ ‬حلول‭ ‬أمامه‭.‬

وبعدما‭ ‬ضاعف‭ ‬تقدمه،‭ ‬رفع‭ ‬زفيريف‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ليكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬فرصة،‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭.‬

وتغلب‭ ‬زفيريف‭ ‬على‭ ‬بوي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بإرسال‭ ‬ساحق،‭ ‬ليحجز‭ ‬مكانا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬إذ‭ ‬سيواجه‭ ‬بيدرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬منافسه‭ ‬لوتشيانو‭ ‬دارديري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و4‭-‬1‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭. ‬

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