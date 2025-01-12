زفيريف يتغلب على بوي بسهولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن – (رويترز): لم يبذل المصنف الثاني ألكسندر زفيريف أي مجهود يذكر في فوزه السهل 6-4 و6-4 و6-4 على الفرنسي لوكاس بوي ليبلغ الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس الأحد.
ولم يخف زفيريف، وصيف البطل مرتين في البطولات الأربع الكبرى، طموحه في الفوز بأول لقب كبير في ملبورن بارك هذا العام، وبدأ الألماني الذي بلغ قبل النهائي في عام 2024 البطولة بقوة.
وحسم زفيريف (27 عاما) المجموعة الافتتاحية بفضل ضربة أمامية ناجحة، ثم تقدم 3-1 في المجموعة التالية بفضل ضرباته القوية ليجعل بوي عاجزا عن إيجاد أي حلول أمامه.
وبعدما ضاعف تقدمه، رفع زفيريف من مستواه في المجموعة الثالثة ليكسر إرسال منافسه للمرة الثالثة من أصل 18 فرصة، وحافظ على تقدمه.
وتغلب زفيريف على بوي الذي بلغ قبل النهائي عام 2019 بإرسال ساحق، ليحجز مكانا في الدور الثاني إذ سيواجه بيدرو مارتينيز الذي تأهل بعد انسحاب منافسه لوتشيانو دارديري الذي كان متأخرا 6-3 و4-1 بسبب الإصابة.
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