سابالينكا تستهل مشوارها بالفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن – (أ ف ب): استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا حملة الدفاع عن لقبها وسعيها إلى لقب ثالث تواليا بنجاح عندما تغلب على الأمريكية سلون ستيفنس 6-3 و6-2 في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمس الأحد في ملبورن.
وضربت سابالينكا، المتوجة ببطولتي أستراليا والولايات المتحدة العام الماضي، بقوة في بداية المباراة بكسرها إرسال بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2017، مرتين متتاليتين (الشوطان الثاني والرابع) وتقدمت 4-0، لكن الأمريكية ردت بالمثل (الشوطان الخامس والسابع) مقلصة الفارق الى 3-4.
لكن البيلاروسية فعلتها للمرة الثالثة بكسر إرسال ستيفنس في الشوط الثامن وتقدمت 5-3 ثم كسبت الشوط التاسع وأنهت المجموعة في صالحها 6-3 في 38 دقيقة.
وفرضت سابالينكا أفضليتها في المجموعة الثانية وكسبتها بسهولة 6-1 في 32 دقيقة بعدما كسرت إرسال ستيفنس في الشوطين الثالث والخامس.
وتحتل ستيفنس حاليا المركز 84 ولديها سجل ضعيف في ملبورن حيث خسرت في الدور الأول في أربع من مشاركاتها الخمس السابقة.
وقالت سابالينكا «أحب هذا المكان. الملعب ممتلئ بالجماهير ولا يمكنني أن أطلب المزيد. كانت مباراة صعبة، ودائما ما تكون المباريات صعبة ضدها».
وأضافت «لم يكن الأمر وكأنني لعبت بأفضل ما لدي، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من إنهاء المباراة في مجموعتين متتاليتين».
وتسعى سابالينكا لكي تكون أول لاعبة منذ السويسرية مارتينا هينغيس في عام 1999 ترفع كأس دافني أكهورست ثلاث سنوات متتالية.
وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو التي تغلبت على البريطانية سوناي كارتال 6-1 و7-6 (7-5).
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