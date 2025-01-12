سابالينكا تستهل مشوارها بالفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬وسعيها‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بنجاح‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬سلون‭ ‬ستيفنس‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭.‬

وضربت‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المتوجة‭ ‬ببطولتي‭ ‬أستراليا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬بكسرها‭ ‬إرسال‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ (‬الشوطان‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭) ‬وتقدمت‭ ‬4‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬الأمريكية‭ ‬ردت‭ ‬بالمثل‭ (‬الشوطان‭ ‬الخامس‭ ‬والسابع‭) ‬مقلصة‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬3‭-‬4‭.‬

لكن‭ ‬البيلاروسية‭ ‬فعلتها‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بكسر‭ ‬إرسال‭ ‬ستيفنس‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬وتقدمت‭ ‬5‭-‬3‭ ‬ثم‭ ‬كسبت‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬وأنهت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬دقيقة‭.‬

وفرضت‭ ‬سابالينكا‭ ‬أفضليتها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وكسبتها‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬32‭ ‬دقيقة‭ ‬بعدما‭ ‬كسرت‭ ‬إرسال‭ ‬ستيفنس‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثالث‭ ‬والخامس‭.‬

وتحتل‭ ‬ستيفنس‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬84‭ ‬ولديها‭ ‬سجل‭ ‬ضعيف‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الخمس‭ ‬السابقة‭.‬

وقالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬‮«‬أحب‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭. ‬الملعب‭ ‬ممتلئ‭ ‬بالجماهير‭ ‬ولا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أطلب‭ ‬المزيد‭. ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬المباريات‭ ‬صعبة‭ ‬ضدها‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬وكأنني‭ ‬لعبت‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي،‭ ‬لكنني‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬مجموعتين‭ ‬متتاليتين‮»‬‭.‬

وتسعى‭ ‬سابالينكا‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬منذ‭ ‬السويسرية‭ ‬مارتينا‭ ‬هينغيس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬ترفع‭ ‬كأس‭ ‬دافني‭ ‬أكهورست‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية‭.‬

وتلتقي‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الإسبانية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بوساس‭ ‬مانيرو‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬البريطانية‭ ‬سوناي‭ ‬كارتال‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭).‬