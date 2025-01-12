حبيب أول لبناني يبلغ الدور الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن – (أ ف ب): واصل هادي حبيب نتائجه اللافتة وبات أول لبناني يبلغ الدور الثاني لإحدى بطولات الغراند سلام عندما تغلب على الصيني بو إنشاكيتي المصنف 65 عالميا 7-6 (7-4) و6-4 و7-6 (8-6) الأحد في ملبورن في الدور الاول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
وهو الفوز الرابع تواليا لهادي، المصنف 219 عالميا، في البطولة الأسترالية بعد الانتصارات الثلاثة في الادوار التمهيدية التي خولته بطاقة الدور الأول للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية وإنجاز أول لاعب لبناني يتأهل إلى إحدى البطولات الأربع الكبرى في العهد الحديث.
وكان حبيب بات أول لاعب يمنح لبنان لقب دورة ضمن فئة التحدي تحت إشراف رابطة المحترفين (ايه تي بي)، بعد تغلبه على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيي 6-4، 6-7 (3-7)، 7-6 (7-2) مطلع ديسمبر الماضي.
وكان تتويج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بدورة تيموكو التي تندرج ضمن دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى الثاني من دورات المحترفين بعد دورات النخبة لرابطة ايه تي بي، بوابته لخوض تصفيات بطولة استراليا.
ويلتقي حبيب في الدور المقبل مع الفرنسي أوغو أمبير الرابع عشر او الإيطالي ماتيو جيغانتي الـ145.
ومثّل حبيب لبنان في الألعاب الأولمبية وخسر أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس 3-6، 1-6 في الدور الأول على ملاعب رولان غاروس. كما خسر إلى جانب مواطنه بنجامان حسن مباراة الزوجي بمجموعتين أمام الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز 6-7 (5-7)، 2-6.
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