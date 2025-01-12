حبيب أول لبناني يبلغ الدور الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬هادي‭ ‬حبيب‭ ‬نتائجه‭ ‬اللافتة‭ ‬وبات‭ ‬أول‭ ‬لبناني‭ ‬يبلغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لإحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الصيني‭ ‬بو‭ ‬إنشاكيتي‭ ‬المصنف‭ ‬65‭ ‬عالميا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬لهادي،‭ ‬المصنف‭ ‬219‭ ‬عالميا،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأسترالية‭ ‬بعد‭ ‬الانتصارات‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬الادوار‭ ‬التمهيدية‭ ‬التي‭ ‬خولته‭ ‬بطاقة‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬وإنجاز‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬لبناني‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الحديث‭.‬

وكان‭ ‬حبيب‭ ‬بات‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يمنح‭ ‬لبنان‭ ‬لقب‭ ‬دورة‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬التحدي‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ (‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كاميلو‭ ‬أوغو‭ ‬كارابيي‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬6‭-‬7‭ (‬3-7‭)‬،‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬تتويج‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬بدورة‭ ‬تيموكو‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬دورات‭ ‬التحدي‭ (‬تشالنجر‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دورات‭ ‬المحترفين‭ ‬بعد‭ ‬دورات‭ ‬النخبة‭ ‬لرابطة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي،‭ ‬بوابته‭ ‬لخوض‭ ‬تصفيات‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭.‬

ويلتقي‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أمبير‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬او‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬جيغانتي‭ ‬الـ145‭.‬

ومثّل‭ ‬حبيب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬النجم‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬3‭-‬6،‭ ‬1‭-‬6‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭. ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬بنجامان‭ ‬حسن‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬بمجموعتين‭ ‬أمام‭ ‬الأستراليين‭ ‬ماتيو‭ ‬إبدن‭ ‬وجون‭ ‬بيرز‭ ‬6‭-‬7‭ (‬5-7‭)‬،‭ ‬2‭-‬6‭.‬