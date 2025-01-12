تشينوين تتجاوز تادوني بصعوبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن – (أ ف ب): بلغت البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين المصنفة خامسة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة، الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها الصعب على الرومانية الواعدة أنكا تادوني 7-6 (7-3) و6-1 أمس الأحد في ملبورن.
واعترفت تشينوين بتوترها في اليوم الأول من المنافسات خصوصا في المجموعة الاولى حيث احتاجت إلى إنقاذ ثلاث نقاط لعدم خسارتها أمام الرومانية المبتدئة الشجاعة تودوني.
وقالت تشينوين إنها شعرت بالتوتر عندما افتتحت مشوارها على ملعب رود لايفر بعد عام من خسارتها المباراة النهائية أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا على الملعب الشهير.
وأوضحت اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما «في الواقع، شعرت بالتوتر حقًا. بدأت أشعر بالتوتر بالفعل منذ الأمس لأنني شعرت بمشاعر خاصة تجاه بطولة أستراليا المفتوحة. أشعر أنها واحدة من أكبر البطولات، وأحببت المكان حقًا».
وبينما كان صدى الرعد يتردد في أرجاء ملعب رود لايفر مما تسبب في تعليق اللعب على الملاعب الخارجية لنجو ست ساعات، عانت تشينوين كثيرا تحت سقف الملعب كي تتغلب على المصنفة 110 عالميًا في ما يقرب من ساعتين من اللعب.
وتلتقي تشينوين في الدور الثاني الأربعاء مع الالمانية لاورا سيغموند أو الأميركية هيلي بابتيست.
MENAFN12012025000055011008ID1109081778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.