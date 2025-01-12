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تشينوين تتجاوز تادوني بصعوبة

1/12/2025 7:10:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ ‬المصنفة‭ ‬خامسة‭ ‬ووصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬بفوزها‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الرومانية‭ ‬الواعدة‭ ‬أنكا‭ ‬تادوني‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭.‬

واعترفت‭ ‬تشينوين‭ ‬بتوترها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬حيث‭ ‬احتاجت‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لعدم‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬الرومانية‭ ‬المبتدئة‭ ‬الشجاعة‭ ‬تودوني‭.‬

وقالت‭ ‬تشينوين‭ ‬إنها‭ ‬شعرت‭ ‬بالتوتر‭ ‬عندما‭ ‬افتتحت‭ ‬مشوارها‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الشهير‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬شعرت‭ ‬بالتوتر‭ ‬حقًا‭. ‬بدأت‭ ‬أشعر‭ ‬بالتوتر‭ ‬بالفعل‭ ‬منذ‭ ‬الأمس‭ ‬لأنني‭ ‬شعرت‭ ‬بمشاعر‭ ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭. ‬أشعر‭ ‬أنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات،‭ ‬وأحببت‭ ‬المكان‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬صدى‭ ‬الرعد‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬ملعب‭ ‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬لنجو‭ ‬ست‭ ‬ساعات،‭ ‬عانت‭ ‬تشينوين‭ ‬كثيرا‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬الملعب‭ ‬كي‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬المصنفة‭ ‬110‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬اللعب‭.‬

وتلتقي‭ ‬تشينوين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬الالمانية‭ ‬لاورا‭ ‬سيغموند‭ ‬أو‭ ‬الأميركية‭ ‬هيلي‭ ‬بابتيست‭.‬



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