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مورانت يعيد غريزليز إلى الانتصارات

1/12/2025 7:10:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعاد‭ ‬النجم‭ ‬جا‭ ‬مورانت‭ ‬فريقه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بتسجيله‭ ‬سلة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬127‭-‬125‭ ‬قبل‭ ‬18‭.‬6‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬نهايتها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬كايدي‭ ‬كانينغهام‭ ‬بمساهمته‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬123‭-‬114‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬سجل‭ ‬مورانت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكتف،‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬بتسجيل‭ ‬نقطتي‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬متعادلة‭ ‬125‭-‬125‭ ‬قبل‭ ‬54‭.‬1‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وحاول‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬مع‭ ‬الصافرة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬ثلاثية‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وكان‭ ‬جارين‭ ‬جاكسون‭ ‬جونيور‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬غريزليز‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬برصيد‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات،‭ ‬وأضاف‭ ‬ديزموند‭ ‬باين‭ ‬21‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬الثانية،‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬متقاربة‭ ‬بين‭ ‬ديترويت‭ ‬وضيفه‭ ‬رابتورز،‭ ‬وحسمها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬نجمه‭ ‬كانينغهام‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬18‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭.‬

واستعاد‭ ‬بيستونز‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬عند‭ ‬خمسة‭ ‬متتالية‭ ‬بالخسارة‭ ‬امام‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬الخميس،‭ ‬فرفع‭ ‬غلته‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬19‭ ‬خسارة‭.‬

وسجل‭ ‬تيم‭ ‬هاردواي‭ ‬جونيور‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬لصالح‭ ‬ديترويت‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬19‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬33‭ ‬محاولة‭.‬

وقال‭ ‬كانينغهام‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬في‭ ‬احتياج‭ ‬شديد‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭. ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الخسارة‭. ‬أردنا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التألق‭ ‬وتحقيق‭ ‬سلسلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‮»‬‭.‬


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