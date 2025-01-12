مورانت يعيد غريزليز إلى الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس انجليس – (أ ف ب): أعاد النجم جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز الى سكة الانتصارات بتسجيله سلة الفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 127-125 قبل 18.6 ثانية من نهايتها في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وحذا حذوه كايدي كانينغهام بمساهمته الفعالة في الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 123-114.
في المباراة الاولى، سجل مورانت الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط بعد عودته من إصابة في الكتف، 12 نقطة فقط في 30 دقيقة لكنه نجح في الوقت المناسب بتسجيل نقطتي الفوز عندما كانت النتيجة متعادلة 125-125 قبل 54.1 ثانية من نهاية المباراة.
وحاول أنتوني إدواردز قلب الطاولة مع الصافرة النهائية من خلال محاولة ثلاثية لكن دون جدوى.
وكان جارين جاكسون جونيور أفضل مسجل في صفوف غريزليز الذي عاد الى سكة الانتصارات عقب الخسارة امام هيوستن روكتس الخميس، وذلك برصيد 33 نقطة مع ثماني متابعات، وأضاف ديزموند باين 21 نقطة.
وفي الثانية، كانت النتيجة متقاربة بين ديترويت وضيفه رابتورز، وحسمها الأول في صالحه بفضل تألق نجمه كانينغهام صاحب «تريبل دابل» بتسجيله 22 نقطة مع 18 تمريرة حاسمة و10 متابعات.
واستعاد بيستونز سكة الانتصارات التي توقفت عند خمسة متتالية بالخسارة امام غولدن ستايت ووريرز الخميس، فرفع غلته الى 20 فوزا مقابل 19 خسارة.
وسجل تيم هاردواي جونيور 27 نقطة لصالح ديترويت الذي نجح في تسجيل 19 ثلاثية من أصل 33 محاولة.
وقال كانينغهام: «كنا في احتياج شديد إلى هذا الفوز. لم نكن نريد العودة إلى الخسارة. أردنا الاستمرار في التألق وتحقيق سلسلة أخرى من الانتصارات».
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