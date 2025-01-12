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غرفة التجارة الأميركية في الأردن تحتفل بمرور 25 عامًا من النمو والنجاح

1/12/2025 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقامت غرفة التجارة الأميركية في الأردن (AmCham-Jordan) حفلها السنوي مساء اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي يتزامن مع احتفال الغرفة بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمدعوين والسفيرة الأميركية في الأردن.
وشكّل الحفل فرصة لاستعراض إنجازات غرفة التجارة الأميركية في الأردن على مدار خمسة وعشرين عامًا، وللتأكيد على الدور المستمر للغرفة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.
كما ركز الحدث على أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة، خاصة في ضوء الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، والتي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التجارة الثنائية.
وقال رئيس الوزراء في كلمته إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي نحتفل بمرور 25 عامًا على دخولها حيز التنفيذ، تشكل علامة فارقة في صداقتنا وشراكتنا المستمرة على مدى 75 عامًا، والتي كان لجلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاستشرافية دور في قيادتها.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تُعد آلية رئيسية للتجارة والتعاون، وسمحت بزيادة صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة بشكل كبير، من 63 مليون دولار إلى 2.8 مليار دولار في أقل من ثلاثة عقود، مما جعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للأردن.
وأشار إلى أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز هذه الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق قصص نجاح في عدة قطاعات، مثل التصنيع، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وغير ذلك من الصناعات ذات القيمة العالية.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف زيادة النمو الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات كأداة رئيسية لتمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يحتاجها الأردن لضمان النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للأردنيين.
واستعرض رئيس الوزراء أمام ممثلي الشركات المحلية والإقليمية والدولية مجموعة من المشاريع الرئيسية المقبلة في الأردن، مع الفرص المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها، في قطاعات مثل البنية التحتية، والمياه، والطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية وصناعة التكنولوجيا.
ولفت الدكتور حسان إلى المشاريع الكبرى التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها مع بداية العام الحالي في قطاع التعدين، من خلال توسعة شركة برومين الأردن وتوقيع العقد المبدئي لمشروع الناقل الوطني، فضلًا عن تسريع العمل لإنشاء البنية التحتية لمشروع السكك الحديدية.
وقال رئيس الوزراء: "ندخل عام 2025 على أمل أن تشهد المنطقة الاستقرار والازدهار والتنمية".
وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، سامر جودة، عن شكره لأعضاء الغرفة وشركائها الاستراتيجيين والجهات المختلفة التي كانت عاملًا أساسيًا في نمو الغرفة.
وقال: "بينما نحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن، نتأمل في مسيرتنا المشتركة والأثر الإيجابي الذي حققناه لكل من الأردن والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مسترشدين بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، نحن أكثر التزامًا من أي وقت مضى بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة البينية بين البلدين".
وأضاف: "تلتزم الغرفة بالترويج للتجارة الثنائية وجذب الاستثمارات الأميركية المباشرة لدعم النمو الاقتصادي المستدام للأردن".
كما أكدت السفيرة الأميركية في الأردن يائيل ليمبرت التزام الولايات المتحدة الأميركية الاستراتيجي بالشراكة مع الأردن ودعم جهوده لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه، وعلى إثر اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فإن الشركات الأردنية تنافس وتتمكن من الدخول إلى الأسواق الأميركية، لا سيما في مجالات صناعة الألبسة والأدوية وغيرها.
وعرضت الرئيس التنفيذي للغرفة رغد الخوجة الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي، بما في ذلك تنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار وتحقيق متطلبات دخول السوق الأميركي، والتي من شأنها إيجاد فرص واعدة للتواصل تساعد في تحقيق نمو تجاري ملموس.
يُشار إلى أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن هي جمعية أردنية غير ربحية تأسست في عام 1999، وهي عضو في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن العاصمة، وعضو في المجلس الإقليمي لاتحاد غرف التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضم الغرفة أكثر من 250 عضوًا من أبرز الشركات الأردنية والأميركية العاملة في الأردن منذ 25 عامًا، وتعمل الغرفة على تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية والمنطقة.









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