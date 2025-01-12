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مصابون في قصف منزل بحي الشجاعية

1/12/2025 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.

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