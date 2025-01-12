مصابون في قصف منزل بحي الشجاعية
التاريخ
1/12/2025 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف
إسرائيلي على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
ويواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.
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