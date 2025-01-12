جحيم حقيقي .. صورة فضائية جديدة للحرائق الضخمة في لوس أنجلوس الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم الأحد أن القمر الصناعي الروسي للاستشعار عن بعد "ريسورس-بي" أرسل صورة للحرائق التي تجتاح مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية.



ونشرت الوكالة الصورة على منصة "تلغرام"، وأكدت أنها تواصل مراقبة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس.

كما شارك رائد فضاء "روس كوسموس" ألكسندر غوربونوف يوم الجمعة الماضي صورا من الفضاء للحرائق المشتعلة في المقاطعة.

ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما لا يقل عن خمسة حرائق غابات كبرى أسفرت حتى الآن عن مصرع 16 شخصا على الأقل، وتدمير ما يقرب من 1900 مبنى وتهدد معالم شهيرة.

وقد تسببت النيران في إحراق ما يقرب من 28 ألف فدان من الأراضي، وأصدرت إدارة الولاية أوامر بإجلاء 130 ألف شخص، وتسببت الحرائق في دمار مجتمعات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا الداخلية.













روسيا اليوم



