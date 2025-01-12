ثماني مشكلات صحية يمكن أن تخبرك قدماك عنها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تقدم لك قدماك فوائد عظيمة، لا تقتصر على حملك من مكان لآخر، إذ يمكن لقدميك أن تكونا نافذة على جسدك، وذلك أن أطباء أمراض القدم يمكنهم اكتشاف مجموعة واسعة من المشكلات الصحية الخطيرة غالبا بمجرد النظر إلى قدميك، لذا لا تتجاهل التغيرات التي قد تظهر عليها فجأة.

تؤكد إيما ماكوناتشي، المتحدثة باسم الكلية الملكية لطب القدم في المملكة المتحدة لصحيفة إندبندنت، أن أطباء أمراض القدم يعالجون حالات أعقد من أظافر القدم الناشبة في اللحم والثآليل. ويمكنهم اكتشاف مجموعة واسعة من المشكلات الصحية من خلال العلامات التي تظهر على أقدام المرضى.

وسلطت ماكوناتشي الضوء على بعض المشكلات الصحية التي قد تكتشف من خلال ملاحظة صحة القدمين:





1- مشكلة الدورة الدموية

إذا لاحظت تغيرا حديثا في قدميك وكاحليك مثل التورم الواضح أو اللون المبقع، فقد يكون هذا علامة على مشكلات الدورة الدموية، توضح ماكوناتشي أنه "قد تحدث التغييرات في قدم واحدة فقط أو في كلتيهما. فإذا لاحظت أي تغييرات في حجم أو لون قدميك وكاحليك، فاتصل بطبيبك".

وتضيف ماكوناتشي: "هناك عديد من حالات الدورة الدموية التي يمكن أن تسبب أيضا تغييرا في درجة حرارة أطرافك السفلية، لذا إذا لاحظت تغيرا مفاجئا ولفترة طويلة في درجة حرارة إحدى قدميك أو ساقيك أو كلتيهما، فتحدث إلى اختصاصي أمراض القدم أو طبيبك العام لفحص المشكلة".





2- أمراض القلب أو السكري أو الحالات العصبية

يمكن أن تكون التغيرات في الإحساس في قدميك، مثل الوخز أو الخدر، علامة على عديد من المشكلات الصحية المختلفة. إن مشكلات الدورة الدموية الناجمة عن حالات مثل أمراض القلب أو السكري، أو المشكلات الناجمة عن التدخين، أو الخمر، يمكن أن تتسبب في توقف النهايات العصبية عن العمل بشكل صحيح مما يفقدك الشعور بأطرافك.

تشرح ماكوناتشي أن الحالات العصبية والصدمات يمكن أن تؤثر أيضا على طريقة عمل الأعصاب، فتقول: "هذا يجعلك غير قادر على معرفة إذا ما كنت مصابا أو لديك جرح، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى والبتر. حاول ملاحظة مكان حدوث التغييرات في قدميك، وإذا ما كان أي شيء يجعلها أسوأ أو أفضل. كيف تصف الشعور وكم مرة يحدث؟ يمكن أن يساعد هذا طبيب الأقدام الخاص بك في تقييم مشكلاتك والعمل على التشخيص".





3- مشكلات الكلى، أو الكبد، أو التغيرات الهرمونية، أو مشكلات الجلد

يمكن أن تكون حكة القدمين علامة على إصابتك بعدوى فطرية أو أنك لم ترطب قدميك بشكل كافٍ، ولكنها قد تشير أيضا إلى مشكلات صحية أوسع نطاقا.

تقول ماكوناتشي: "قد تكون هذه المشكلات في الكلى أو الكبد، أو التغيرات الهرمونية. كما ورد أن بعض الأدوية الموصوفة طبيا تسبب الحكة في القدمين والساقين كأثر جانبي، وقد تكون مناطق الجلد الصغيرة المملوءة بالسوائل المرتبطة بالحالات الجلدية هي السبب أيضا".





4- الأورام

يحدث تغير في لون الأظافر بسبب الصدمات التي قد تحدث لأصابع القدم والتي تطلق كمية صغيرة من الدم تحت الظفر، وربما تسبب عدوى فطرية تغير لونها إلى اللون البرتقالي البني، وغالبا ما تصبح الأظافر سميكة.

في حالات أخرى قد يشير تغير لون الظفر إلى الإصابة بالورم الميلانيني، وهو نوع من سرطان الجلد يبدأ في الخلايا الصبغية.

تقول ماكوناتشي إن "الورم الميلانيني تحت الظفر يمثل ما يصل إلى 3.5% من جميع الأورام الميلانينية في جميع أنحاء العالم، مع ظهور ما يصل إلى 90% منها في الإبهام أو إصبع القدم الكبير. يمكن أن تؤثر الأورام الميلانينية على أي لون بشرة، وغالبا ما تظهر على شكل تغير لون أغمق تحت الظفر ولا ينمو مع الظفر".

يجب على أي شخص قلق بشأن تغير لون الظفر التحدث إلى طبيب أمراض القدم، وتقول ماكوناتشي إن التقاط صورة مقربة لأظافر القدم للرجوع إليها يعد أيضا فكرة جيدة لمساعدتك في معرفة إذا ما كانت تتفاقم.





5- الجفاف وضغط الدم ومشكلات القلب والأوعية الدموية أو الغدة الدرقية

الجلد هو أكبر عضو في الجسم، وتؤكد ماكوناتشي أن تقشر الجلد أو تشققه على القدمين قد يكون علامة على مشكلات صحية مختلفة، وتقول: "يمكن أن يتسبب الجفاف في أن يصبح الجلد أقل ليونة، ولكن الحالات الطبية الأساسية مثل مشكلات ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات الغدة الدرقية يمكن أن يكون لها جميعا تأثير على جلد قدميك وساقيك".





6- أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن تؤثر أمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية على القدمين والأظافر، وقد يكون لها مظهر مختلف عما تتوقعه نتيجة لذلك. تحدث عديد من حالات تقشر الجلد أو تشققه بسبب قدم الرياضي أو نقص كريم الترطيب، لكن ماكوناتشي تنصح: "إذا كنت تستخدم مرطبا يوميا لبضعة أسابيع دون تحسن، أو تعاني الحكة، فتحدث إلى طبيب الأقدام الخاص بك حتى يقيّم حالتك".





7- الحالات العصبية بما في ذلك السكتات الدماغية

يمكن أن تشير التغييرات المفاجئة في شكل القدم أيضا إلى مشكلة صحية أوسع، وتقول ماكوناتشي: "عادة ما تكون هذه هي الحالة التي تصبح فيها القدم تشبه (المخالب) بعد مشكلة عصبية أو التعرض لصدمة، على سبيل المثال السكتة الدماغية، التي يمكن أن تتسبب في تغيير شكل القدم فجأة".

يمكن أن تؤدي الحالات التي تسببت في فقدان الإحساس في القدمين، مثل مرض السكري، إلى تغييرات مفاجئة في شكل القدم والتي قد تكون حالة تسمى قدم شاركوت وهي حالة تسبب ضعف العظام في القدم ويمكن أن تحدث للأشخاص الذين يعانون تلفا عصبيا كبيرا.

تنصح ماكوناتشي قائلة: "إذا كانت لديك أي تغييرات مفاجئة في شكل قدمك، خاصة حيث تعاني من حالات صحية أساسية أو مشكلات في الإحساس أو الدورة الدموية، فتحدث إلى طبيب الأقدام الخاص بك على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة".





8- فقر الدم الخبيث أو مرض السكري من النوع الثاني

تحذر ماكوناتشي من أن الالتهابات الفطرية المتكررة للجلد في القدم على الرغم من العلاج، والالتهابات البكتيرية المتكررة وأحيانا حتى مشكلات أظافر القدم النامية -التي لم يتم حلها بالعلاج- قد تكون علامة على شيء آخر.

تقول: "قد تكون كل هذه الأمور علامة على وجود مشكلة أساسية في الجسم. قد يناقش طبيب الأقدام الخاص بك إجراء مزيد من الفحوص إن كانت لديه مخاوف بشأن صحتك. قد تظهر حالات مثل مرض السكري من النوع الثاني وفقر الدم الخبيث، إذ ربما لا تكون هناك أعراض واضحة أخرى بهذه الطريقة في بعض الأحيان".

وفقر الدم الخبيث هو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تمنع الجسم من امتصاص فيتامين "ب 12′′، وفقا لموقع كليفلاند كلينك.