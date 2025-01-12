وزير الخارجية السعودي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كلاس التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كلاس على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه الرياض.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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MENAFN12012025000071011013ID1109081516
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