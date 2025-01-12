الكويت تشارك في ملتقى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمدينة المنورة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 12 - 1 (كونا) -- شاركت دولة الكويت في ملتقى
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية حيث رأس الوفد وكيل وزارة المالية والمحافظ المناوب أسيل المنيفي في الاجتماع الذي تشارك فيه 43 دولة عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم خلال الاجتماع التباحث حول وثيقة العمل بالإطار الاستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2026 - 2035) لمدة 10 سنوات.
وأضافت أن وكيل وزارة المنيفي قدمت مقترحات ومرئيات دولة الكويت بشأن الوثيقة تمثلت في تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء وتطوير حلول تنموية مبتكرة بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة.
وأوضحت أن مقترحات ومرئيات الكويت بشأن الوثيقة تضمنت أهمية تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية التي تساهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وذكرت أنه من ضمن المقترحات والمرئيات التي قدمت زيادة القيمة المضافة على مشاريع البنك من خلال تطوير منتجات مبتكرة وتسريع عمليات الموافقة وخفض تكاليف التمويل وزيادة المرونة في الشروط الموضوعة من قبل البنك.
وأفادت بأن المقترحات والمرئيات بشأن الوثيقة تمثلت في التأكيد على انسجام استراتيجية البنك الإسلامي للفترة (2026 - 2035) مع التوجهات الدولية في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (اس دي جي).
وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات والمرئيات التي قدمت الحرص على إجراء تقييم دوري لاحتياجات الدول الأعضاء وتحديات التنمية لمعرفة مدى توافق الاستراتيجية العشرية للبنك مع هذه الاحتياجات والتحديات.
وبينت أن المقترحات والمرئيات بشأن الوثيقة تمثلت في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التنموية والإنسانية الفورية للدول الأعضاء وتعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل مع التركيز على الشراكة الفعالة لتحقيق الأثر المرجو.
وقالت الوزارة إنه من ضمن المقترحات والمرئيات التي قدمت تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع الأنشطة التنموية والإنسانية التي يضطلع بها البنك الإسلامي للتنمية مبينة أنه سيتم الأخذ بملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء على وثيقة العمل لمراجعتها وصياغتها بشكل نهائي قبيل عرضها على مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية للبنك في ابريل المقبل. (النهاية)
ف ن / ه س ص
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