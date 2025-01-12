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الكويت تشارك في ملتقى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمدينة المنورة

1/12/2025 2:42:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 12 - 1 (كونا) -- شاركت دولة الكويت في ملتقى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية حيث رأس الوفد وكيل وزارة المالية والمحافظ المناوب أسيل المنيفي في الاجتماع الذي تشارك فيه 43 دولة عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم خلال الاجتماع التباحث حول وثيقة العمل بالإطار الاستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2026 - 2035) لمدة 10 سنوات.
وأضافت أن وكيل وزارة المنيفي قدمت مقترحات ومرئيات دولة الكويت بشأن الوثيقة تمثلت في تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء وتطوير حلول تنموية مبتكرة بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة.
وأوضحت أن مقترحات ومرئيات الكويت بشأن الوثيقة تضمنت أهمية تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية التي تساهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وذكرت أنه من ضمن المقترحات والمرئيات التي قدمت زيادة القيمة المضافة على مشاريع البنك من خلال تطوير منتجات مبتكرة وتسريع عمليات الموافقة وخفض تكاليف التمويل وزيادة المرونة في الشروط الموضوعة من قبل البنك.
وأفادت بأن المقترحات والمرئيات بشأن الوثيقة تمثلت في التأكيد على انسجام استراتيجية البنك الإسلامي للفترة (2026 - 2035) مع التوجهات الدولية في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (اس دي جي).
وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات والمرئيات التي قدمت الحرص على إجراء تقييم دوري لاحتياجات الدول الأعضاء وتحديات التنمية لمعرفة مدى توافق الاستراتيجية العشرية للبنك مع هذه الاحتياجات والتحديات.
وبينت أن المقترحات والمرئيات بشأن الوثيقة تمثلت في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التنموية والإنسانية الفورية للدول الأعضاء وتعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل مع التركيز على الشراكة الفعالة لتحقيق الأثر المرجو.
وقالت الوزارة إنه من ضمن المقترحات والمرئيات التي قدمت تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع الأنشطة التنموية والإنسانية التي يضطلع بها البنك الإسلامي للتنمية مبينة أنه سيتم الأخذ بملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء على وثيقة العمل لمراجعتها وصياغتها بشكل نهائي قبيل عرضها على مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية للبنك في ابريل المقبل. (النهاية)

ف ن / ه س ص




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