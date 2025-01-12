وزيرا خارجيتي السعودية وبريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه الرياض.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. (النهاية)
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