وزيرا خارجيتي السعودية وسوريا يبحثان الأوضاع الراهنة والقضايا المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اليوم الأحد مستجدات الاوضاع في سوريا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه الرياض.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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