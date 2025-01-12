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وزيرا خارجيتي السعودية وسوريا يبحثان الأوضاع الراهنة والقضايا المشتركة

1/12/2025 2:42:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اليوم الأحد مستجدات الاوضاع في سوريا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه الرياض.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

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