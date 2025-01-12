مساعد وزير الخارجية ونظيرتها البحرينية تبحثان التعاون في حقوق الإنسان وقضايا المرأة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 12 - 1 (كونا) -- بحثت مساعد وزير
الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح اليوم الأحد مع نظيرتها البحرينية السفيرة الدكتورة أروى السيد سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين في مجال حقوق الانسان بشكل عام وملف المرأة بشكل خاص.
جاء ذلك خلال لقاء عقدتاه بمقر وزارة الخارجية البحرينية بمناسبة زيارة السفيرة الشيخة جواهر الصباح لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال "المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال" الذي تبدأ فعالياته يوم غد الاثنين.
وتناولت المباحثات العلاقات الكويتية - البحرينية وسبل تعزيزها كما استعرضت مجالات التنسيق المشترك وتبادل الخبرات المتطورة في مجال حقوق الإنسان وتنسيق المواقف الدولية والاقليمية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها معربة عن التطلع لاستمرار التعاون بين الجهتين.
كما بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان في لقاء آخر لها مع المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية السفيرة الدكتورة منيرة بنت خليفة ال خليفة المسائل المشتركة بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال التدريب في مجال حقوق الإنسان ودبلوماسية المرأة. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN12012025000071011013ID1109081512
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