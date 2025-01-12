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مساعد وزير الخارجية ونظيرتها البحرينية تبحثان التعاون في حقوق الإنسان وقضايا المرأة

1/12/2025 2:42:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 1 (كونا) -- بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح اليوم الأحد مع نظيرتها البحرينية السفيرة الدكتورة أروى السيد سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين في مجال حقوق الانسان بشكل عام وملف المرأة بشكل خاص.
جاء ذلك خلال لقاء عقدتاه بمقر وزارة الخارجية البحرينية بمناسبة زيارة السفيرة الشيخة جواهر الصباح لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال "المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال" الذي تبدأ فعالياته يوم غد الاثنين.
وتناولت المباحثات العلاقات الكويتية - البحرينية وسبل تعزيزها كما استعرضت مجالات التنسيق المشترك وتبادل الخبرات المتطورة في مجال حقوق الإنسان وتنسيق المواقف الدولية والاقليمية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها معربة عن التطلع لاستمرار التعاون بين الجهتين.
كما بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان في لقاء آخر لها مع المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية السفيرة الدكتورة منيرة بنت خليفة ال خليفة المسائل المشتركة بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال التدريب في مجال حقوق الإنسان ودبلوماسية المرأة. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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