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وزيرا خارجيتي السعودية وألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

1/12/2025 2:42:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك اليوم الأحد سبل تعزيز العلاقات السعودية - الألمانية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بوزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه الرياض.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية) ع ش / ه س ص

MENAFN12012025000071011013ID1109081511

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