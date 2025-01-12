وزيرا خارجيتي السعودية وألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزيرة
خارجية المانيا أنالينا بيربوك اليوم الأحد سبل تعزيز العلاقات السعودية - الألمانية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بوزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه الرياض.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية) ع ش / ه س ص
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