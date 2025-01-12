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رئيس الوزراء العراقي للرئيس اللبناني: نتطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين

1/12/2025 2:42:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 12 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الأحد عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان وأعرب عن تمنياته بتطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها أن السوداني هنأ جوزيف عون خلال الاتصال بانتخابه رئيسا للبنان وأكد دعم العراق للبنان في مختلف المجالات داعيا الى ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الاخيرة.
وانتخب مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية منهيا بذلك شغورا استحكم في موقع الرئاسة أكثر من عامين وخلف آثارا سلبية في سير عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.
وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية)

ع ح ه / ر س



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