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مشاركون كويتيون في قمة الشباب الخليجي بالدوحة يؤكدون أهميتها لتحقيق تطلعات الشباب

1/12/2025 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 1 (كونا) -- أكد عدد من المشاركين في قمة الشباب الخليجي (2025) اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة أهمية المشاركة في القمة لتحقيق تطلعات الشباب الخليجي المستقبلية.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اختتام أعمال قمة الشباب الخليجي (2025) التي نظمها مركز مناظرات قطر المؤسس من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بمنطقة (مشيرب) بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من قادة المستقبل بدول مجلس التعاون الخليجي منهم 18 شاب وشابة من الكويت واستمرت لمدة يومين.
وقال عضو الوفد الكويتي المشارك بالقمة ماجد المنيفي إن القمة الشبابية الخليجية شكلت فرصة لإبداء آراء الشباب في القرارات التي تهمهم لا سيما ان القمة شهدت حضورا عبر خلالها الشباب عن طموحاتهم وتطلعاتهم لقيادة المسيرة في المستقبل.
وأشار المنيفي لى إدارته لجلسة حوارية في القمة تتعلق بدور التحول الرقمي والتكنولوجي في مستقبل دول الخليج بحضور مسؤولين خليجيين معتبرا ان القمة شكلت منصة مهمة لتمكين الشباب الخليجي من مناقشة التحديات المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في أهم ومختلف المجالات.
من جانبها اشارت الشابة الكويتية شهد بو رزق إلى ان مشاركتها في القمة شكلت فرصة مميزة للتفاعل مع نخبة من الشباب الخليجي ومناقشة محاور مهمة تتعلق بالتنمية والابتكار والتعليم وغيرها من القضايا الحيوية التي تمس مستقبل أوطاننا الخليجية.
وقالت بو رزق في تصريح مماثل ل (كونا) ان القمة استعرضت تجارب ملهمة للشباب الخليجي عكست إصرارهم على بناء مستقبل واعد لبلدانهم الخليجية في قضايا التطور التقني ومستقبل الصحة والحياة المستدامة وآفاق الهوية والعلاقات الدولية والتنمية الاقتصادية منوهة بالتنظيم القطري المميز واستضافتها الرائعة لهذه القمة.
بدوره أكد عضو الوفد الشبابي الكويتي عبدالعزيز العنزي ان القمة الشبابية تعد محطة مهمة لتبادل الآراء والخبرات بين الشباب الخليجي في مواضيع مهمة ما يعمل على اثراء الشباب ويوسع مداركهم للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة لدولنا الخليجية.
وبين العنزي في تصريح مماثل ل (كونا) أنه شارك بإدارة حلقة نقاشية بالقمة بعنوان (اقتصاديات دول الخليج بعد النفط) والتي تطرقت للشراكات العالمية لتنمية قطاعات وموارد الاقتصاد غير النفطية وأهمية تنمية مهارات الشباب الخليجي لتعظيم هذه الموارد مشيدا بالمشاركة المميزة للشباب الكويتي في هذا التجمع الشبابي الخليجي.
وتهدف القمة التي استضافها مركز مناظرات قطر إلى خلق مساحة الشباب الخليجي للحوار والتفكير حول المستقبل وتمكنهم من التصدي للتحديات الرئيسية المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة.
وتأسس مركز مناظرات قطر في عام 2008 بهدف نشر ثقافة المناظرة في قطر والوطن العربي وعلى مستوى العالم إضافة لتطوير ودعم معايير الحوار والمناقشات المفتوحة والمناظرات في قطر والعالم والارتقاء بها. (النهاية)

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