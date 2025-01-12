مقتل 9 مسلحين في عمليتين أمنيتين شمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 12 - 1 (كونا) -- اعلن الجيش الباكستاني اليوم الاحد قتل تسعة مسلحين على الأقل في عمليتين منفصلتين لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجيش الباكستاني قتل تسعة مسلحين في اشتباكين منفصلين في منطقة شمال وزيرستان القبلية بالاقليم المتاخم لأفغانستان.
وقال البيان ان قوات الأمن نفذت العمليتين بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة (دوسالي) موضحة انه خلال سير العملية اشتبكت القوات الخاصة بشكل فعال مع موقع المسلحين ما اسفر عن قتل ستة مسلحين بينما تم القبض على اثنين آخرين.
وعلاوة على ذلك تم إجراء عملية امنية أخرى بناء على معلومات استخباراتية في منطقة (إيشام) في شمال وزيرستان وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار تمكنت قوات الأمن من تحييد ثلاثة مسلحين فيما أصيب اثنان آخران بجروح.
ووفق البيان تمت مصادرة أسلحة وذخائر من المسلحين القتلى الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وكذلك قتل المدنيين الأبرياء.
وتعليقا على العمليتين أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف بقوات الأمن لقيامها بعمليات ناجحة ضد المسلحين في شمال وزيرستان.
وأكد الرئيس زرداري في بيان له عزم الحكومة على القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب في البلاد مشددا على أن قوات الأمن تشارك بنشاط في عمليات القضاء على آفة الإرهاب وضمان السلام والأمن للبلاد.
وأعرب الرئيس عن ثقته في أن جهود مكافحة الإرهاب هذه ستمهد الطريق لمستقبل سلمي وآمن لباكستان.
وقال رئيس الوزراء شريف في بيان له إن الأمة بأكملها تقف إلى جانب قوات الأمن في الحرب ضد الإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل ما لا يقل عن خمسة مسلحين من بينهم زعيم محلي في عملية أمنية في منطقة (ديرا إسماعيل خان) بإقليم (خيبر بختونخوا).
وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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