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مقتل 9 مسلحين في عمليتين أمنيتين شمال باكستان

1/12/2025 2:42:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 12 - 1 (كونا) -- اعلن الجيش الباكستاني اليوم الاحد قتل تسعة مسلحين على الأقل في عمليتين منفصلتين لقوات الأمن في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجيش الباكستاني قتل تسعة مسلحين في اشتباكين منفصلين في منطقة شمال وزيرستان القبلية بالاقليم المتاخم لأفغانستان.
وقال البيان ان قوات الأمن نفذت العمليتين بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة (دوسالي) موضحة انه خلال سير العملية اشتبكت القوات الخاصة بشكل فعال مع موقع المسلحين ما اسفر عن قتل ستة مسلحين بينما تم القبض على اثنين آخرين.
وعلاوة على ذلك تم إجراء عملية امنية أخرى بناء على معلومات استخباراتية في منطقة (إيشام) في شمال وزيرستان وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار تمكنت قوات الأمن من تحييد ثلاثة مسلحين فيما أصيب اثنان آخران بجروح.
ووفق البيان تمت مصادرة أسلحة وذخائر من المسلحين القتلى الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وكذلك قتل المدنيين الأبرياء.
وتعليقا على العمليتين أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف بقوات الأمن لقيامها بعمليات ناجحة ضد المسلحين في شمال وزيرستان.
وأكد الرئيس زرداري في بيان له عزم الحكومة على القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب في البلاد مشددا على أن قوات الأمن تشارك بنشاط في عمليات القضاء على آفة الإرهاب وضمان السلام والأمن للبلاد.
وأعرب الرئيس عن ثقته في أن جهود مكافحة الإرهاب هذه ستمهد الطريق لمستقبل سلمي وآمن لباكستان.
وقال رئيس الوزراء شريف في بيان له إن الأمة بأكملها تقف إلى جانب قوات الأمن في الحرب ضد الإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة قتل ما لا يقل عن خمسة مسلحين من بينهم زعيم محلي في عملية أمنية في منطقة (ديرا إسماعيل خان) بإقليم (خيبر بختونخوا).
وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)

س ب ك / م م ج




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