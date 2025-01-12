قطر تدين هجوم بنين الارهابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 12 – 1 (كونا) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم الاحد الهجوم المسلج الذي استهدف مؤخرا موقعا للجيش في بنين وأدى إلى مقتل عدد من العسكريين.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها موقف دولة قطر الرافض لاعمال العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب معربة عن تعازيها لبنين حكومة و شعبا ولذوي الضحايا.
وكان مصدر عسكري في هذا البلد الافريقي قد اعلن عن مقتل 28 عسكريا من جيش بنين في هجوم ارهابي
استهدف موقعهم شمالي بنين يوم الاربعاء الماضي.(النهاية)
س س س / س ع م
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