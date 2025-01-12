انخفاض أسعار المكسرات في حلب بنسبة 50%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت أسعار المكسرات انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق في أسواق مدينة حلب التي بدأت استعادة نشاطها بعد مرور شهر على تحرير المدينة، وذلك نتيجة لانتهاء حقبة الإتاوات والجبايات التي كانت تفرضها "الفرقة الرابعة" على التجار والباعة.
وبحسب صحيفة "الجماهير" المحلية، فقد وصلت نسبة انخفاض أسعار غالبية أنواع المكسرات، إلى نحو 50%، وفق ما نقلت عن "خالد الخليف" صاحب أحد محال المكسرات.
وأفاد الخليف بأن أسعار مكسرات الجوز التي كان سعرها 160 ألف ليرة سورية في السابق، أصبحت تباع اليوم بـ80 ألف ليرة، كما انخفض سعر الجوز الماليزي من 300 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة، والفستق الحلبي المحمص من 60 ألفاً إلى 45 ألف ليرة سورية.
بدوره، أوضح "محمد"، العامل في محل محمصة "القباني" بحي الميدان، أن أسعار المكسرات شهدت انخفاضاً كبيراً بعد سقوط نظام الأسد، إذ كانت تُفرض الإتاوات من قبل الجهات الأمنية، وكذلك إتاوات ترفيق على الطرقات من قبل عناصر "الفرقة الرابعة" السيئة السمعة، ما زاد التكاليف على التجار وعكس ارتفاعاً نسبياً في الأسعار.
وأضاف أنه "بعد التحرير واختفاء الحواجز، أصبح بالإمكان إحضار البضاعة اللازمة للتحميص إلى المحامص بدون كلفة مرتفعة، ما أسهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي يتمكن المواطن الفقير ومتوسط الحال من شراء ما يشتهي لأبنائه الذين حرموا منها لكثير من السنوات".
انخفاض أسعار البزورات والفاكهة المجففة
وشهدت أسعار ذرة البوشار والبزورات تهاوياً ملحوظاً، وفق المصدر، حيث انخفظت أسعار ذرة البوشار من 32 إلى 16 ألف ليرة سورية للنوع الإسباني. كما انخفضت أسعار بزورات الكوسا والقرع بنسبة 30 بالمئة، وذلك من 120 ألفاً إلى 90 ألف ليرة، والبندق من 280 ألفاً إلى 180 ألف ليرة، واللوزيات بأنواعها من 200 ألف إلى 160 ألفاً، والعوجا من 280 ألفاً إلى 180 ألف ليرة سورية.
ولوحظ أيضاً وصول التين المجفف والزبيب الأصفر والأحمر (العنب المجفف) من محافظة إدلب المشهورة بهما إلى أسواق حلب، وانخفض بذلك سعر كيلو التين المجفف من 120 ألفاً إلى 80 ألف ليرة سورية، والزبيب الأحمر من 140 ألفاً إلى 90 ألف ليرة، والزبيب الأصفر من 120 ألفاً إلى 60 ألف ليرة سورية. (سوريا تي في)
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