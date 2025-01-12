انخفاض أسعار المكسرات في حلب بنسبة 50%

شهدت أسعار المكسرات انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق في أسواق مدينة حلب التي بدأت استعادة نشاطها بعد مرور شهر على تحرير المدينة، وذلك نتيجة لانتهاء حقبة الإتاوات والجبايات التي كانت تفرضها "الفرقة الرابعة" على التجار والباعة.

وبحسب صحيفة "الجماهير" المحلية، فقد وصلت نسبة انخفاض أسعار غالبية أنواع المكسرات، إلى نحو 50%، وفق ما نقلت عن "خالد الخليف" صاحب أحد محال المكسرات.



وأفاد الخليف بأن أسعار مكسرات الجوز التي كان سعرها 160 ألف ليرة سورية في السابق، أصبحت تباع اليوم بـ80 ألف ليرة، كما انخفض سعر الجوز الماليزي من 300 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة، والفستق الحلبي المحمص من 60 ألفاً إلى 45 ألف ليرة سورية.



بدوره، أوضح "محمد"، العامل في محل محمصة "القباني" بحي الميدان، أن أسعار المكسرات شهدت انخفاضاً كبيراً بعد سقوط نظام الأسد، إذ كانت تُفرض الإتاوات من قبل الجهات الأمنية، وكذلك إتاوات ترفيق على الطرقات من قبل عناصر "الفرقة الرابعة" السيئة السمعة، ما زاد التكاليف على التجار وعكس ارتفاعاً نسبياً في الأسعار.



وأضاف أنه "بعد التحرير واختفاء الحواجز، أصبح بالإمكان إحضار البضاعة اللازمة للتحميص إلى المحامص بدون كلفة مرتفعة، ما أسهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي يتمكن المواطن الفقير ومتوسط الحال من شراء ما يشتهي لأبنائه الذين حرموا منها لكثير من السنوات".

انخفاض أسعار البزورات والفاكهة المجففة

وشهدت أسعار ذرة البوشار والبزورات تهاوياً ملحوظاً، وفق المصدر، حيث انخفظت أسعار ذرة البوشار من 32 إلى 16 ألف ليرة سورية للنوع الإسباني. كما انخفضت أسعار بزورات الكوسا والقرع بنسبة 30 بالمئة، وذلك من 120 ألفاً إلى 90 ألف ليرة، والبندق من 280 ألفاً إلى 180 ألف ليرة، واللوزيات بأنواعها من 200 ألف إلى 160 ألفاً، والعوجا من 280 ألفاً إلى 180 ألف ليرة سورية.



ولوحظ أيضاً وصول التين المجفف والزبيب الأصفر والأحمر (العنب المجفف) من محافظة إدلب المشهورة بهما إلى أسواق حلب، وانخفض بذلك سعر كيلو التين المجفف من 120 ألفاً إلى 80 ألف ليرة سورية، والزبيب الأحمر من 140 ألفاً إلى 90 ألف ليرة، والزبيب الأصفر من 120 ألفاً إلى 60 ألف ليرة سورية. (سوريا تي في)

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