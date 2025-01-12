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الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات

1/12/2025 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن كان من أوائل الدول التي قدمت الدعم للمرأة في مختلف المجالات.
وأضاف الصفدي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع عقده ملتقى البرلمانيات الأردنيات لمناقشة آلية عمل الملتقى في المرحلة المقبلة، اليوم الأحد، التزام المجلس بدعم أي نشاط يعزز دور المرأة الأردنية في المجتمع مشيرا الى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع المواقع التي شغلتها.


من جهتها، استعرضت رئيسة الملتقى، النائب تمارا ناصر الدين، برنامج عمل الملتقى، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة.

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