الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن كان من أوائل الدول التي قدمت الدعم للمرأة في مختلف المجالات.
وأضاف الصفدي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع عقده ملتقى
البرلمانيات الأردنيات لمناقشة آلية عمل الملتقى في المرحلة المقبلة، اليوم الأحد، التزام المجلس بدعم أي نشاط يعزز دور المرأة الأردنية في المجتمع مشيرا الى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع المواقع التي شغلتها.
من جهتها، استعرضت رئيسة الملتقى، النائب تمارا ناصر الدين، برنامج عمل الملتقى، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة.
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