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الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان

1/12/2025 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.


وحمّل جلالة الملك، خلال اللقاء، الكاردينال بارولين تحياته إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وتطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى العلاقات المتينة التي تجمع الأردن والفاتيكان.


وأعرب الكاردينال بارولين عن شكره لجلالة الملك على دعمه ورعايته للوجود المسيحي في الأردن.
وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، إذ ثمن جلالة الملك موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.


وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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