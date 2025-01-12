بسام كوسا يستأنف تصوير 'البطل' بعد توقف بسبب الأحداث في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد السوري بسام كوسا لاستئناف تصوير مسلسله "البطل" بداية الأسبوع المقبل، بعد توقف مؤقت بسبب التطورات الأخيرة في سوريا، والتي أدت إلى سقوط نظام حكم بشار الأسد وتولي المعارضة السيطرة على دمشق. وقد أثر هذا التوقف على العديد من الأعمال الدرامية في سوريا، مما يهدد بعرض بعضها خارج موعد رمضان المقبل كما كان مخططًا.



وذكر موقع "إي تي بالعربي" المعني بأخبار الفن، أن فريق عمل مسلسل "البطل" سيعود إلى التصوير مطلع الأسبوع المقبل.



المسلسل من بطولة بسام كوسا، فرح بسيسو، محمود نصر، نور علي، فادي صبيح، وسام رضا، خالد شباط، نانسي خوري، رسل الحسين وآخرين. وهو من إخراج محمد زهير رجب، وإنتاج شركة "قبنض"، التي لم تؤكد بعد العودة الرسمية للتصوير.



ويظل بسام كوسا ممتنعًا عن التعليق على الأحداث السياسية في سوريا منذ يوم الأحد الماضي، ولم يُصرح بعد بموقفه من المعارضة التي تولت إدارة البلاد.

ارم نيوز