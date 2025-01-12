ضبط مستودع للمجمدات غير مرخص في الكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الأمن العام، اليوم الأحد، مستودعا للمجمدات غير حاصل على التراخيص المطلوبة.



وأوضح رئيس القسم الصحي في البلدية، سند الحوراني، أنه جرى داخل المستودع عمليات تغليف مواد غذائية ووضع تواريخ وختمها دون وجود الموافقات المطلوبة.



وقال إن القسم نفذ جولات رقابية على المحال التجارية والأسواق خلال الشهر الحالي، بلغت 30 جولة، تخللها تحرير 30 مخالفة، منها مخالفات تتعلق بالنظافة، وإعاقة حركة المرور، ورخص المهن، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية بشأن أية مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.