وزير التربية: نجاح الطالب في جميع المباحث مدرسيا متطلب أساسي للتقدم لامتحان التوجيهي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير والتعليم ووزير العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن طلبة الصف الحادي عشر سيدرسون سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية.



ولفت محافظة، اليوم الأحد، إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول الذي سيكون مخصصا لمباحث الثقافة العامة المشتركة.



وأوضح أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي: التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، وسينتهون من دراستها في الصف الحادي عشر.



وبين أن الطالب سيدرس في الصف الثاني عشر، مبحث المهارات الرقمية، إضافة إلى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.



وأشار محافظة إلى توزيع الطلبة ضمن مسارين، الأكاديمي والمهني التقني بدءا من الصف العاشر، مبيّنًا أن المسار المهني التقني "BTEC" الذي ينفذ بالشراكة مع شركة "بيرسون"، يطرح اختصاصات مهنية تقنية تواكب احتياجات سوق العمل.



وبين أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية، جاء ضمن خطة تطوير القطاع العام.



وأشار إلى أن الوزارة ستكون مسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة وهي: مرحلة التأسيس، والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني، والتعليم العالي، وكل ذلك بما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.