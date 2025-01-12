وزير التربية: نجاح الطالب في جميع المباحث مدرسيا متطلب أساسي للتقدم لامتحان التوجيهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية
والتعليم ووزير التعليم
العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن طلبة الصف الحادي عشر سيدرسون سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية.
ولفت محافظة، اليوم الأحد، إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول الذي سيكون مخصصا لمباحث الثقافة العامة المشتركة.
وأوضح أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي: التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، وسينتهون من دراستها في الصف الحادي عشر.
وبين أن الطالب سيدرس في الصف الثاني عشر، مبحث المهارات الرقمية، إضافة إلى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.
وأشار محافظة إلى توزيع الطلبة ضمن مسارين، الأكاديمي والمهني التقني بدءا من الصف العاشر، مبيّنًا أن المسار المهني التقني "BTEC" الذي ينفذ بالشراكة مع شركة "بيرسون"، يطرح اختصاصات مهنية تقنية تواكب احتياجات سوق العمل.
وبين أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية، جاء ضمن خطة تطوير القطاع العام.
وأشار إلى أن الوزارة ستكون مسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة وهي: مرحلة التأسيس، والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني، والتعليم العالي، وكل ذلك بما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.
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