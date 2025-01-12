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مدير الأمن العام يوجه بالتنسيق العملياتي بين مكونات الامن العام كافة

1/12/2025 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ، على أهمية الأدوار الأمنيّة المتخصّصة، التي تقوم بها قوّات الدرك خلال مساندة مختلف الوحدات والتشكيلات في مديرية الأمن العام ، فضلاً عن واجباتها الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها على مدار الساعة.
وأشار اللواء المعايطة إلى أن مستويات التنسيق العملياتي بين مختلف مكونات مديرية الامن العام كان لها الأثر الإيجابي الذي لمسناه في تجويد الخدمة والارتقاء بها وتطويرها وسرعة الاستجابة للأحداث الامنية كافّة المختلفة بكل كفاءة واقتدار.
ونقل اللواء المعايطة خلال لقائه اليوم الأحد، في مبنى المديرية، قادة الدرك الميدانيين، ورؤساء الشعب، وقادة الكتائب، فخر واعتزاز القائد الأعلى للقوات المسلّحة، جلالة الملك عبد الله الثاني، بجهودهم ومنتسبي الأمن العام كافّة.
وأشاد مدير الأمن العام، بالانضباطية والحرفية العالية التي يتميز بها منتسبو قوّات الدرك ، والتعاون والتنسيق العالي خلال تنفيذ الواجبات كافّة، مع باقي وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام، وضمن نسق من المهارات الاحترافية.
مؤكدا على الاستمرار بتقديم أشكال الدعم اللوجستي والفني والتدريبي كافّة لقوات الدرك بما يعزز القدرات ويرتقي بها ويمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه .








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