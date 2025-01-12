مالية الأعيان تناقش استراتيجيات وزارتي الصحة والإدارة المحلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر في جلستين منفصلين، اليوم الأحد، استراتيجيات وزارتي الصحة، والإدارة المحلية وموازناتهما.



وقال المعشر، إن اجتماع اللجنة في الجلستين جاء للاطلاع على موازنة واستراتيجية وزارتي الصحة والإدارة المحلية ومشاريعهما ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.



بدوره، قال الصحة الدكتور فراس الهواري، إن استراتيجية الوزارة تترجم التزامها بتحقيق محركات رؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبة الوزارة للالتزامات الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها كافة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.



وبيّن الهواري أن محاور استراتيجية الوزارة تتمثل بتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها.



وتهدف الاستراتيجية، بحسب الهواري، إلى التوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، إضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.



وأكد فاعلية التشاركية بين الوزارة والمؤسسات في القطاع الصحي لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات وتوحيد الجهود ومن ضمنها التشاركية مع مركز الحسين للسرطان في مركز سميح دروزة للأورام.



وأشار إلى أن هناك تغيرا في نهج التخطيط الصحي عالميا من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية والتلطيفية والنفسية وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.



ونوه بأنه تم تحقيق مشروع المخزون الاستراتيجي للأمن الدوائي في المملكة، وإنشاء مشروع المستشفى الافتراضي، موضحًا أن الوزارة حصلت على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورته التاسعة.

وفي جلسة مسائية، التقت اللجنة وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، الذي أكد أن الوزارة تهدف إلى تعديل التشريعات ضمن توصيات اللجنة الملكية في التحديث السياسي من خلال تعديلات على قانوني الإدارة المحلية وتنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنها، وعلى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل البلديات، وتعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي وتعديلاته.



وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تنفيذ عدة مشاريع ومنها مشروع إدارة النفايات الصلبة ومشروع تطوير موقع مكب نفايات الاكيدر.



وأشار المصري إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أطر رؤية تحديث القطاع العام من خلال استهداف محددات الرؤية في صناعة القرار ورسم السياسات والرقمنة والحوكمة، والتخطيط الحضري المستدام، وتقليل كلف الطاقة.



وبيّن أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التشاركية مع البلديات وتمكينها واستدامة عملها وتحسين خدماتها المقدمة وتوفير بنى تحتية تحقق العدالة والمساواة، مشددًا على أهمية ترسيخ مفهوم التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الإدارة المحلية للبلديات.