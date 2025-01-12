مذكرة تفاهم لتوفير التدريب لخرّيجي كلية الصيدلة في اليرموك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت جامعة
اليرموك ومركز الدراسات السريرية في مستشفى
إربد التخصصي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف توفير فرص التدريب على الدراسات السريرية لخريجي كلية الصيدلة بالجامعة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الجامعة تسعى دائما إلى تنمية مهارات طلبتها وخريجيها وتطوير قدراتهم ومعارفهم من خلال الربط بين الجانبين النظري والعملي، مؤكدا أن إبرام المذكرة من شأنه أن يزود طلبة وخريجي كلية الصيدلة بالمعارف العلمية والمهارات العملية اللازمة لرفد سوق العمل بالكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة، ما يمكن الجامعة من ضمان جودة خريجيها، وبالتالي المحافظة على سمعتها الأكاديمية والمساهمة في تقدم الكلية والجامعة على المستويين المحلي والعالمي.
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