مذكرة تفاهم لتوفير التدريب لخرّيجي كلية الصيدلة في اليرموك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت اليرموك ومركز الدراسات السريرية في إربد التخصصي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف توفير فرص التدريب على الدراسات السريرية لخريجي كلية الصيدلة بالجامعة.



وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الجامعة تسعى دائما إلى تنمية مهارات طلبتها وخريجيها وتطوير قدراتهم ومعارفهم من خلال الربط بين الجانبين النظري والعملي، مؤكدا أن إبرام المذكرة من شأنه أن يزود طلبة وخريجي كلية الصيدلة بالمعارف العلمية والمهارات العملية اللازمة لرفد سوق العمل بالكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة، ما يمكن الجامعة من ضمان جودة خريجيها، وبالتالي المحافظة على سمعتها الأكاديمية والمساهمة في تقدم الكلية والجامعة على المستويين المحلي والعالمي.