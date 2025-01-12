رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال لقائه في مكتبه بمجلس النواب، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، وخصوصًا البرلمانية منها.



وأكد الصفدي، متانة العلاقات الأردنية البريطانية، مشيدًا بمستوى التعاون الذي ينعكس إيجابًا في مختلف المجالات.



وقال إن الأردن بقي على الدوام يجسد صوت الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددًا على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، حيث إن المنطقة تستدعي تغليب لغة الحوار كسبيل للخروج من الأزمات.



من جهته، أكد السفير البريطاني عمق العلاقات البريطانية الأردنية، مشددًا على الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة لنشر الأمن والاستقرار.



وشدد على حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون وتقوية العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.



وحضر اللقاء رئيسة لجنة الشؤون النيابية النائب دينا البشير، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية البريطانية النائب محمد المحارمة.